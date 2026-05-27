Pisa celebra Santa Bona. Bedini: “Quest’anno iniziamo a celebrare questa festa, grazie alle associazioni e realtà di rievocazione storiche”

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PISA – Il Comune di Pisa celebra Santa Bona con una serie di eventi e cerimonie tradizionali che si terrano venerdì 29 maggio, giorno della ricorrenza. L’evento, promosso da Comune di Pisa insieme a Magistratura di San Martino, è realizzato in collaborazione con i Balestrieri di Porta San Marco, la Barca Rossa, la Magistratura di Sant’Antonio e la Parrocchia con Don Enrico Giovacchini.

«Nella grande storia della nostra città si trovano molte piccole storie, magari poco conosciute anche dai pisani, che però hanno un fascino straordinario – spiega l’assessore alla cultura e alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini -. Di date del calendario alfeo negli ultimi 8 anni ne abbiamo riscoperte numerose, le abbiamo “istituzionalizzate” e cercato di celebrarle meglio perché le riteniamo importanti per la formazione dell’identità di Pisa e rilevanti sotto il profilo culturale. In questo sforzo non abbiamo mancato di coinvolgere le scuole, convinti che il futuro della tradizione passi dai giovanissimi. San Sisto, sant’Antonio abate, le ricorrenze della Seconda Repubblica hanno visto, grazie all’impulso delle associazioni che da tempo ne portano avanti il ricordo, un impegno costante e crescente da parte dell’Amministrazione comunale. Quest’anno iniziamo a celebrare con la solennità che merita anche la festa di Santa Bona, non senza difficoltà vista la prossimità con la Regata del 2 giugno, che si disputa proprio a Pisa. Ciononostante, il 29 maggio sarà un giorno importante e ricco di appuntamenti, insieme alla Nobile Magistratura di san Martino e a tutte le realtà di rievocazione e le associazioni vicine al quartiere di santa Bona che si sono rese disponibili».

Il programma della giornata prevede diversi momenti:

Bastione Sangallo, ore 9:00 Mostra di costumi, fotografie e materiale storico della Nobile Magistratura di San Martino. Apertura dei tratti in quota delle Mura di Pisa, a cura dei Balestrieri di Porta San Marco. Dimostrazionisulla voga a sedile fisso a cura della Barca Rossa del quartiere San Martino.

Ore 16:30, “Santa Bona da Pisa, tra tradizione e modernità”, conferenza storica a cura di Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzella, con la voce di Agostino Cerrai.

Chiesa del Santo Sepolcro, ore 18:30, cerimonia di benedizione della bandiera della Nobile Magistratura di San Martino.

Last modified: Maggio 27, 2026