Tra capperi e panorami: torna “Mura botaniche”, viaggio verde sulle mura di Pisa

Written by Redazione• 11:43 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 9 maggio torna l’appuntamento primaverile con “Mura botaniche”, la visita guidata alla scoperta della flora che cresce sulle Mura di Pisa, accompagnati dagli esperti dell’Orto e Museo Botanico.

Un percorso affascinante tra colori e profumi, che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino le peculiarità della vegetazione urbana: dal celebre cappero alle tante specie spontanee che popolano questo ecosistema unico. Le Mura, oltre a rappresentare uno dei principali simboli turistici della città, si confermano infatti anche un ambiente seminaturale ricco di biodiversità.

Il tour prenderà il via alle ore 15 dalla Torre Piezometrica e proseguirà in quota fino a piazza dei Miracoli. A seguire, i partecipanti si sposteranno all’Orto Botanico, uno dei luoghi più suggestivi di Pisa, custode di numerose specie vegetali e storie da raccontare.

La durata complessiva dell’iniziativa è di circa tre ore. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione via email all’indirizzo educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro le ore 12 di venerdì 8 maggio.

Il costo del biglietto è di 9 euro e comprende l’accesso sia alle Mura che all’Orto Botanico. Pagamento in loco.

Last modified: Maggio 4, 2026