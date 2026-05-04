Pomarancio, torna in vita lo storico volume: distribuzione gratuita e diffusione internazionale

Written by Redazione• 11:52 am• Pomarance, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – È ufficialmente iniziata la distribuzione gratuita del volume dedicato al Pomarancio, scritto da Ileana Chiappini di Sorio e pubblicato nel 1983 dalla Banca Popolare di Bergamo (oggi UBI Banca). Un’opera che torna oggi a nuova vita grazie all’impegno del Comitato “IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio”.

A raccontarlo è Stefano Brunetti, tra i soci fondatori del Comitato, che sottolinea come la ristampa sia stata resa possibile dall’autorizzazione concessa da UBI Banca, a condizione che il volume venga distribuito esclusivamente a titolo gratuito.

“Da quando abbiamo iniziato a lavorare alle commemorazioni del Pomarancio, con il motto ‘parlare del Pomarancio per parlare di Pomarance’, mi sono reso conto della portata straordinaria dell’artista”, spiega Brunetti, ricordando come alcuni studiosi abbiano accostato la sua figura a quella di grandi maestri come Caravaggio.

L’iniziativa ha già superato i confini locali, raggiungendo anche contesti internazionali. Tra questi, il suggestivo Lindisfarne Castle, nel Regno Unito, dove Brunetti ha inviato gratuitamente il volume insieme al calendario 2026, realizzato in collaborazione con l’associazione “Carrozza der Gambini”. Particolarmente significativa la risposta ricevuta da Nick Lewis, responsabile del patrimonio per il National Trust nell’area del Northumberland, che ha condiviso immagini del libro esposto sulle mura del castello, affacciato sulle scogliere.

“Ricevere quella mail e vedere quelle foto mi ha riempito di gioia”, commenta Brunetti, ringraziando tutti coloro che stanno contribuendo al successo del progetto.

La distribuzione è avvenuta anche domenica 3 maggio alle ore 17.00 al Teatro De Lardarel di Pomarance, in occasione di un incontro con l’autrice, durante il quale i residenti hanno potuto ritirare gratuitamente il volume. Un’iniziativa che unisce memoria, valorizzazione culturale e promozione del territorio.

Last modified: Maggio 4, 2026