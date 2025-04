Toscana Aeroporti. Annunciata una stagione estiva 2025 da record per gli aeroporti di Pisa, Firenze ed Isola d’Elba

Written by admin• 7:57 pm• Attualità, Pisa

PISA – Forte degli ottimi risultati raggiunti nel 2024 e di una stagione invernale al di sopra delle aspettative, Toscana Aeroporti si prepara alla Summer 2025 con un ampliamento significativo dell’offerta, caratterizzato da un numero crescente di rotte e dal potenziamento di numerosi collegamenti da e per gli scali di Firenze e Pisa e l’Isola d’Elba.

Nei prossimi mesi, per la Summer ’25 il Sistema Aeroportuale Toscano metterà a disposizione oltre 8 milioni di posti, stimando un incremento del 9,6% rispetto alla stagione precedente, rispondendo così alla crescente domanda di mobilità aerea.

In particolare, per la stagione iniziata lo scorso 30 marzo 2025, gli scali di Firenze e Pisa collegheranno la Regione Toscana con 96 destinazioni (di cui 10 inedite). Un importante network che, con il raggiungimento del decimo anniversario della nascita del sistema aeroportuale toscano, conferma la complementarità strategica dei due scali e il rilevante impatto sul territorio e sull’indotto.

La crescita attesa per la prossima stagione estiva è già stata anticipata da un inizio anno molto positivo con circa 150.000 passeggeri in più (+10,3%) transitati nei due scali di Pisa e Firenze, con un incremento nei primi 3 mesi del 2025 del 8% per Firenze e del 12% per Pisa.

Per la summer 2025, l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze rafforza il proprio network con un incremento stimato dei posti rispetto alla stagione precedente del 12%, raggiungendo quota 3,27 milioni di capacità offerta. Lo scalo fiorentino si conferma l’aeroporto toscano strategico per la connettività internazionale, grazie all’offerta di collegamenti con i principali hub europei. Nella stagione estiva è previsto il potenziamento di importanti destinazioni quali Parigi (Air France), Londra (British Airways), Copenaghen (SAS), Monaco e Francoforte (Air Dolomiti). La varietà delle destinazioni si arricchisce inoltre grazie all’introduzione di nuove rotte verso Nizza (operata da Air Corsica) e Alghero (Volotea), a cui si aggiungono Bruxelles (operata anche da Vueling su base annua), oltre che al ritorno del collegamento con Belgrado, operato da Air Serbia. Nella Summer 2025 saranno quindi 40 le destinazioni servite con voli diretti dallo scalo.

L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa si appresta a vivere una stagione estiva senza precedenti, con un’offerta complessiva stimata di quasi 5 milioni di posti (+8% rispetto al 2024). L’incremento è reso possibile dalle nuove rotte verso Sofia e Amman (Ryanair), Varsavia (WizzAir e Ryanair) e Katowice (WizzAir), Londra Southend (easyJet) e dal potenziamento delle frequenze giornaliere di alcune delle principali compagnie aeree. Infine è confermata la ripresa dei voli per Barcellona (easyJet) e Dubai (flydubai), che garantisce ulteriormente la connettività internazionale dello scalo pisano grazie ai collegamenti della città emiratina, anche durante la stagione invernale.

L’aeroporto Galilei si conferma essere l’aeroporto toscano strategico per i collegamenti diretti, grazie all’offerta di voli verso ben 78 destinazioni.

Anche l’aeroporto dell’Isola d’Elba si avvia a una stagione importante, segnata dal primo anno di gestione industriale da parte di Toscana Aeroporti. Lo scalo isolano sarà collegato sei giorni su sette con gli scali di Pisa e Firenze e due volte alla settimana con Milano Linate. Inoltre, l’Elba è connesso anche all’Europa grazie al collegamento bisettimanale con Mannheim (Germania) e quelli con Friedrichshafen (Germania) e Alternhein (Svizzera).

