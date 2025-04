“Collezione Copa 86-87”: magliette esaurite in 24 ore

Written by admin• 10:03 am• Pisa SC

PISA – Una vera ondata di passione ha accompagnato l’uscita della Collezione Copa “Pisa Sc 86-87”!

Sono infatti andate esaurite in poco più di 24 ore tutte le maglie realizzate dal Pisa Sporting Club in collaborazione con Copa e ispirate ad una delle stagioni più belle della storia nerazzurra.

Non sarà dunque possibile acquistare la maglia “Pisa SC 86-87” direttamente presso lo Store come precedentemente comunicato ma Pisa Sporting Club e Copa sono già a lavoro per rendere disponibile prossimamente un’altra produzione limitata della maglia

Last modified: Aprile 4, 2025