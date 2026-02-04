Nuovo ponte ciclopedonale sull’Arno: montata la terza campata

Written by admin• 11:58 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Proseguono i lavori sulla sponda dell’Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata la terza parte della passerella in acciaio del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà Cascine Nuove, all’interno del Parco, a San Piero a Grado. L’opera sorge nello stesso punto in cui si trovava il vecchio ponte dell’acquedotto di Livorno, costruito nel 1920 dopo il crollo dell’antico Ponte dei Moccoli.

Nei prossimi giorni è previsto il montaggio della quarta campata, che porterà al completamento della travatura reticolare. La fase finale dei lavori comprenderà l’avvicinamento dei due tronconi al centro dell’Arno e il loro collegamento definitivo.

L’intervento, coordinato da Pisamo, ha un costo complessivo di 4 milioni di euro, finanziati per il 50% dalla Regione Toscana e per il restante 50% dal Comune di Pisa. La durata complessiva dei lavori è di un anno e sei mesi, con conclusione prevista per la primavera 2026.

Last modified: Febbraio 4, 2026