Torniamo a correre: la Strapazzata 2025 a Pisa il 25 aprile, con due percorsi e il Giro d’Italia nel cuore

PISA- A distanza di undici anni dall’ultima edizione, torna a Pisa la Strapazzata, una corsa non competitiva che si terrà il 25 aprile con due percorsi ludico-motori da 5 e 10 km. L’evento, che rientra nel programma degli appuntamenti “Aspettando il Giro”, anticipa il passaggio del Giro d’Italia a Pisa il 20 maggio. Nata nel 1982, la Strapazzata ha sempre unito sport e natura, aperta sia a runners esperti che amatoriali.

La partenza avverrà dalla Cittadella, luogo simbolo della prima edizione, e i percorsi si snodano verso il centro e il viale delle Piagge. Le iscrizioni sono possibili online su www.endu.net o presso 10 punti di iscrizione in città, al costo di 10 euro per i primi 2000 iscritti e 15 euro per i successivi. I primi 4000 iscritti riceveranno una maglia rosa commemorativa dell’evento ciclistico, con un design speciale realizzato da David Bardini, grafico e ciclista amatore.

“Siamo felici di riportare questo evento in città dopo 11 anni,” afferma l’Assessore allo Sport Frida Scarpa. “La Strapazzata è una manifestazione che unisce la comunità e promuove l’importanza dello sport per il benessere fisico e sociale. Sarà anche una festa che celebra il Giro d’Italia, coinvolgendo tutte le età.“

Andrea Maggini, presidente di Pisa Road Runners, commenta: “C’era una forte richiesta di riportare la Strapazzata a Pisa, e non potevamo non farlo. È un evento amato dalle famiglie, che ha il potenziale di diventare un appuntamento annuale.”

Federico Pieragnoli, Direttore Generale di Confcommercio Pisa, sottolinea il valore del turismo sportivo e dell’opportunità per le attività locali di essere coinvolte.

La Presidente UISP Pisa, Alessandra Rossi, aggiunge: “Siamo entusiasti di sostenere questa manifestazione che rappresenta un momento di attività fisica all’aria aperta per tutti, in perfetto spirito UISP.“

Info iscrizioni e dettagli

Iscrizioni online: www.endu.net

Punti di iscrizione in città: Numero Venti, La Sicilia a Tavola, Ristorante Tora Tora, B&B dei Cavalieri, Vlab, Gelateria Rufus, Ipsaro Emiliano, Lavarini Pelletteria Valigeria, Itcea Srl, Alberto Coiffeur

Costo: 10 euro (per i primi 2000 iscritti), 15 euro (per i successivi)

Ritrovo: Cittadella, ore 8:30, partenza ore 10:00

Premio per i 5 gruppi più numerosi con trofei in legno riciclato

Ritiro pacco evento

Giovedì 24 aprile, 15:00-19:00

Venerdì 25 aprile, 7:00-9:20

Luogo: Spazio “Giovani +”, Vecchi Macelli

Per informazioni: strapazzata@evodata.it | info@pisarrc.it | www.pisarrc.it

