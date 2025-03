Cosenza-Pisa: cambiano apertura vendite e prezzo

Written by admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – La Società Cosenza Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Cosenza-Pisa, in programma sabato 29 marzo (ore 15) allo Stadio “San Vito-Marulla”, sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27 marzo e non da oggi come precedentemente comunicato.

Ad ulteriore rettifica informa che i biglietti relativi al settore ospiti destinato ai tifosi pisani saranno disponibili al prezzo di 19 euro (incluso eventuale diritto prevendita) presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it; quelli attivi nella Provincia di Pisa, sono rintracciabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con stampa del titolo cartaceo e un valido documento d’identità; il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio. La prevendita relativa al settore ospiti si chiuderà improrogabilmente alle ore 19 di venerdì 28 marzo

