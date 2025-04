Palazzo della Provincia di Pisa, al via le prime operazioni di smantellamento del ponteggio

Written by admin• 6:57 pm• Attualità, Pisa

PISA – Avviate in data 16 aprile le operazioni di smontaggio dei ponteggi per il Palazzo della Provincia di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Pisa.

“È stata scoperta intanto una prima parte lato del Palazzo, prospiciente l’intersezione tra Via Silvio Pellico e Via Cesare Battisti, intervento che consente di iniziare ad ammirare il rifacimento della facciata e anche del sottotetto, comprensivo di nuova gronda. Lo smantellamento del ponteggio, come da cronoprogramma, avverrà a blocchi mano a mano che le porzioni saranno completate. Rimarranno stabili alcune porzioni angolari del ponteggiato, in modo da proseguire in sicurezza gli interventi manutentivi“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

“Ricordo che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciata, per un importo complessivo di 2.6 milioni di euro finanziati totalmente dall’ente provinciale. Il cantiere è costantemente monitorato dalla struttura tecnica provinciale ed è un dato di fatto che le lavorazioni hanno subito varie criticità: le condizioni meteo estive, con l’impossibilità di lavorare nelle ore più calde per gli operai (anche per apposita Ordinanza regionale, ndr), la difficoltà di reperire maestranze idonee e la difficoltà di approvvigionamento di materiali a causa dei conflitti internazionali in atto, e, da ultimo, le condizioni meteo autunnali caratterizzate da piogge frequenti e abbondanti, e poi le piogge degli ultimi periodi caratterizzate anche da allerta rossa e stato di emergenza per il territorio della Toscana. Lo smontaggio consente adesso di vedere una prima parte di immobile ristrutturato, che, lo ricordo, è anche soggetto ai vincoli della Soprintendenza” sottolinea il presidente della Provincia

Last modified: Aprile 17, 2025