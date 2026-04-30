Incendio sul Monte Faeta: evacuate alcune famiglie ad Asciano. Il Comune di San Giuliano Terme apre il COC

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SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale informa che, a seguito dell’evolversi dell’incendio proveniente dal Monte Faeta, è stata emanata un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità.

A partire dalle ore 15 di giovedì 30 aprile, è disposta l’evacuazione in via cautelativa dei residenti e dimoranti nella frazione di Asciano, nella zona a nord di via Trieste, fino al termine dell’emergenza.

Le persone interessate sono invitate a individuare autonomamente una sistemazione alternativa presso parenti o conoscenti oppure di recarsi al Pallone di Asciano in via Cavalieri di Vittorio Veneto per ricevere le dovute informazioni. In caso di necessità, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), contattabile al numero 050 819299, per fornire supporto e indicazioni sulle strutture di accoglienza disponibili. Il numero è attivo anche per segnalare la presenza di persone non autosufficienti o in difficoltà, al fine di attivare gli interventi di assistenza necessari.

Si invita inoltre la cittadinanza a limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità.



Alle ore 14:45 è stato aperto il C.O.C. – Centro Operativo Comunale relativo all’incendio che sta interessando il Monte Faeta ad Asciano. Per segnalazioni potete contattare il numero 050 819299

L’Amministrazione comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi dell’incendio sviluppatosi martedì nel territorio del Comune di Lucca, in località San Pantalone, alle pendici del Monte Faeta. Nel corso della notte sono state impegnate numerose squadre per contenere il fronte del fuoco che, a causa del vento, ha invertito la propria direzione. Per questo motivo si segnala la presenza di fumo anche sul territorio comunale. Al momento, l’incendio risulta distante e non si registrano situazioni di rischio per la popolazione. L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente la situazione nelle prossime ore, in raccordo con Regione Toscana, fornendo tempestivamente eventuali aggiornamenti su questa pagina.

Last modified: Aprile 30, 2026