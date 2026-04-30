Cerimonia finale per il contest “VerdePisa”: Il Borgo vince il premio della vetrina più bella a tema green

Written by Redazione• 4:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è concluso con un’emozionante cerimonia presso la Sala Baleari del Comune di Pisa il contest “Verde Pisa”, il concorso delle vetrine organizzato da Confcommercio Pisa in collaborazione con Comune di Pisa, Pisamo e Fz Group che ha visto protagoniste le attività del centro storico, in occasione della manifestazione dedicata al verde e al florovivaismo dal 17 al 19 aprile.

Ad aggiudicarsi la sfida è stato il negozio di articoli da regalo Il Borgo. Quella allestita dall’attività di piazza del Pozzetto è stata la vetrina a tema green più votata dai clienti, aggiudicandosi una targa e una cena per due persone presso il Ristorante La Pergoletta. Secondo e terzo posto rispettivamente per i negozi di abbigliamento Dixie e Primadonna Collection, entrambi in Corso Italia.

A tutte le attività partecipanti è stato consegnato un riconoscimento per l’impegno e la dedizione messi in campo.

“Una nuova iniziativa che ha permesso di avere una Pisa ancor più colorata e floreale coinvolgendo le attività del centro di Pisa con una appassionante e coinvolgente sfida a colpi di decorazioni per realizzare la migliore vetrina seguendo le caratteristiche di VerdePisa, ovvero ambiente, sostenibilità, floricoltura ed ogni allestimento a tema green” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli

“Un contest ideato con l’intento di creare un clima e un contesto ancor più coinvolgente e accogliente in occasione di una manifestazione come VerdePisa che per tre giorni ha reso la città una vera capitale del florovivaismo richiamando in centro moltissimi visitatori. Un’iniziativa che ha permesso di mettere in primo piano le attività del centro valorizzando i partecipanti e il loro sano spirito di competizione, che ha contribuito a fare luce su negozi di diversa tipologia che rappresentano un vero presidio economico e sociale”.

Soddisfatto l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “E’ stata davvero una straordinaria edizione, capace di coinvolgere in maniera concreta il nostro centro storico. Desidero ringraziare Confcommercio per l’impegno, Pisamo e FZ Group per il contributo organizzativo, ma soprattutto le attività commerciali della nostra città.

“La loro partecipazione è stata determinante: avete dato un segnale forte, dimostrando che quando gli operatori commerciali partecipano attivamente, le iniziative acquisiscono un valore aggiunto autentico”.



“Questa edizione è stata una piccola sfida: volevamo dare un messaggio diverso, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione della città attraverso il verde, ma anche con momenti culturali e di partecipazione” afferma il Presidente Pisamo Avv. Alberto Giovannelli “La risposta è stata molto positiva, sia in termini di presenze che di apprezzamento”.

“Questo per noi è solo un punto di partenza: stiamo già pensando alle prossime edizioni, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più inclusivo e diffuso nel tessuto cittadino. Il coinvolgimento degli operatori economici sarà sempre più centrale”.

Il commento della Presidente Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini: “Voglio evidenziare due momenti che mi hanno colpito particolarmente. Il primo è stato lo splendore del Ponte di Mezzo e dei nuovi allestimenti mentre il riguarda i turisti: già nei giorni precedenti osservavano con curiosità i preparativi, fotografando anche le fasi di allestimento”.

“Il momento più bello è stato vedere persone, famiglie e ragazzi portare via i fiori, sorridere, vivere la città in modo diverso. Non è qualcosa di scontato, ed è stato davvero significativo”.

“Un evento si può dire riuscito quando si vedono le ricadute sulle attività e posso dire che molti colleghi, commercianti e ristoratori, hanno percepito un effetto positivo. È stato un momento utile anche in un periodo economicamente non semplice, in cui si avverte una certa flessione” commenta la Presidente Fipe Confcommercio Pisa Daniela Petraglia “Eventi ben organizzati e basati sul tema della bellezza fanno la differenza: le persone sono attratte da ciò che è bello”.

“I fiori e gli allestimenti hanno reso la città ancora più accogliente: è stata un’edizione riuscita, probabilmente la più bella degli ultimi anni”.



Presenti per Fz Group Armando Fazari e Vittoria Laurenti.

Le attività che hanno partecipato al contest sono: Lavarini Pelletteria e Valigeria (Borgo Stretto n. 9); Hobby Centro (Borgo Stretto n. 57); Dixie (Corso Italia n. 184); Maison de Chloe (Piazza Toniolo n. 5/a/b); Primadonna Collection (Corso Italia n. 86); Idoli (via San Martino n. 85); Bon Bon Dolciumi (via San Francesco n. 107); Fill Concept Store (via Rigattieri n. 35); Il Borgo (piazza del Pozzetto n. 8); Borgo 22 (Borgo Stretto n. 22); Scarlatti 1896 (Borgo Sretto n. 18); Beapp (via Oberdan n. 33), Parafarmacia con Sala del Tè Dott.ssa Careddu (via San Francesco n. 28); Twenty Fitness Club (via Benedetto Croce n. 60); Erboristeria Il Germe di Grano (piazza Vittorio Emanuele II n. 4); BB Maison Boutique (Borgo Stretto n. 20); La Delizia (Corso Italia n. 154); Neo Chic (via Oberdan n. 31).

Last modified: Aprile 30, 2026