Torna sabato 21 settembre la Notte Bianca dello Sport a Pisa

Scritto da admin• 4:13 pm• Attualità, Pisa

PISA – Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Pisa presenta sabato 21 settembre la seconda edizione de La Notte Bianca dello Sport, evento che si inserisce nell’ambito della più vasta iniziativa promossa dalla “European Sport Week” che si svolge annualmente in questo periodo a far tempo dal 2015, in contemporanea in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ed il cui programma è stato illustrato al mattino di martedì 17 settembre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Asessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Prof. Marco Macchia, delegato per i rapporti con il Territorio dell’Università di Pisa, di Giuseppe Nunziata, Responsabile Decathlon per Pisa e di Marco Pacini, Responsabile della Società HTS Verde Sportivo.

di Giovanni Manenti

Un evento che si prefigge come obiettivo quello di porre l’attenzione sui benefici correlati alla pratica dell’attività sportiva a tutte le età, alla divulgazione dei principali valori educativi che derivano dalla pratica sportiva e all’importanza dello sport come volano di inclusione sociale per abbattere le diversità, ragion per cui per la corrente edizione si è incrementato il numero delle Società ed Associazioni Sportive che hanno aderito all’iniziativa, passate dalle 90 dello scorso anno alle 125 attuali, il che ha conseguentemente determinato anche l’allargamento dei luoghi della Rassegna, che avrà luogo nel Centro Storico cittadino, coinvolgendo oltre a Ponte di Mezzo, Piazza XX Settembre e Logge di Banchi e Piazza Garibaldi, anche i Lungarni Gambacorti e Galilei per la parte di Mezzogiorno e Pacinotti e Mediceo per quella di Tramontana, con un ulteriore spazio in Largo Ciro Menotti riservato alle esibizioni delle giovani pattinatrici.

E saranno proprio queste ultime a dare il via alla Rassegna alle ore 18 con un’esibizione sul Ponte di Mezzo da parte delle rappresentanti delle due Società cittadine “Skating Academy” e “Cresco”, per poi scendere, una per parte, sui rispettivi Lungarni dapprima citati, per poi proseguire, dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, con le visite agli Stand espositivi previsti sul ricordato arco cittadino, oltre allo svolgimento, sempre sul Ponte di Mezzo, di due Talk Show che avranno a tema approfondimenti con gli ospiti presenti riguardo a tematiche principalmente incentrate su “Sport e Studio“, così come a “Sport e Disabilità“, potendo al riguardo contare sulla presenza di Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Si tratta pertanto di una Manifestazione di ampia portata che l’Amministrazione Comunale organizza in collaborazione con l’Università di Pisa ed il CONI ed è coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da “Sport e Salute“, potendo altresì contare sul supporto degli Sponsor Acque Spa – che porrà un fontanile in Piazza XX Settembre fornendo ben 3000 borracce per dissetarsi – , Decathlon ed HTS Verde Sportivo, con quest’ultima a fornire tre mini campi in erba per consentire ai più piccoli di praticare altrettante discipline, mentre per quanto concerne la presenza di atleti di spicco sono previsti i contributi da parte di Anna Bongiorni e Daniele Meucci, Filippo Macchi, le ragazze del Sitting Volley capitanate da Eva Ceccatelli ed il Campione intercontinentale di Muay Thai Enrico Carrara che riceverà un premio per tale risultato.

Oltretutto, hanno assicurato l’apertura delle proprie attività durante l’evento alcuni negozianti della parte di Tramontana, ovvero Di Sabatino, Le Civette, Lavarini, Antonia Nicoletti, Zita Brolz, Blue Mama, Outlet26, Il Borgo, L’Angolo della Fortuna, Shhep Shop, Gli Anni in Tasca, Borgo 22, Fill Concept Store, Bar Centro, La Città del Sole, On Game, La Merceria, Libreria Ghibellina, Foto Allegrini, Dei Donna e Civico 56, nel mentre l’iniziativa avrà una simpatica appendice al mattino di domenica 22 settembreallorché si terrà la Manifestazione Sportiva riservata ai più piccoli, vale a dire il “Miniduathlon sui Lungarni” che vedrà protagonisti i bambini dai 2 ai 10 anni suddivisi in due Categorie – Mini Cuccioli dai 2 ai 5 anni (asilo) e Cuccioli dai 6 ai 10 anni (Elementari) – che si cimenteranno in un percorso su due ruote a pie4di con merenda finale sul Ponte di Mezzo, per un’iniziativa realizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con PISAMO, UISP Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, CSI Comitato di Pisa e CONI, per la cui iscrizione, da avvenire entro il 20 settembre, occorre scaricare il relativo modulo dal sito web www.pisarrc.it.

Ovviamente soddisfatta, l’Assessore allo:Sport Frida Scarpa: “Ci auguriamo un incremento di presenze rispetto all’edizione dello scorso anno, in quanto siamo cresciuti con l’adesione di 125 Associazioni Sportive rispetto alle 90 di 12 mesi fa, ragion per cui rivolgo un invito a tutte le famiglie affinché trascorrano questa serata nel nostro Centro Storico per provare le tantissime Discipline, divertirsi, assistere alle dimostrazioni, spettacoli ed i Talk Show che si svolgeranno sul Ponte di Mezzo per confermare la grande partecipazione dei nostri cittadini, in ordine alla quale per questa edizione, oltre ai luoghi di Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre ed i Lungarni Gambacorti e Galilei, si sono aggiunti anche i Lungarni Pacinotti e Mediceo della parte di Tramontana proprio a seguito del maggior numero di Stand espositivi, oltre alla disponibilità dello spazio di Largo Ciro Menotti per le esibizioni delle pattinatrici, così come saranno aperti gli esercizi commerciali di detta zona, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto e Borgo Largo. Tra l’altro – prosegue l’Assessore – le nostre brave e belle pattinatrici saranno protagoniste dell’inaugurazione della Manifestazione intorno alle 18 sul Ponte di Mezzo, avendo deciso di coniugare un momento di Sport e di Spettacolo molto suggestivo, anche come segnale, non essendo il Pattinaggio Sport Olimpico, con l’obiettivo di cercare di spingere affinché lo possa diventare in un prossimo futuro, ricordando peraltro che lo scopo della Rassegna è principalmente quello di dare visibilità e promozione alle tantissime Associazioni Sportive del nostro Territorio che, come mi piace ribadire, vivono prevalentemente grazie all’impegno dei propri volontari e quindi per noi, riuscire a fare aumentare i rispettivi tesserati proprio a seguito della Notte Bianca in cui i bambini possono provare varie Discipline rappresenta sicuramente un obiettivo che vogliamo raggiungere anche quest’anno. Una simpatica appendice della Notte Bianca – conclude Frida Scarpa – è costituita quest’anno dall’aver organizzato per domenica 22 settembre, questo “Mini Duathlon” in collaborazione con PISAMO ed all’interno della “Settimana della Mobilità”, a cui hanno altresì aderito i Pisa Road Runners, il CSI,, l’UISP e la Misericordia di Pisa, così che dalle 9:30//9:45 vi saranno 200 posti gratuiti e disponibili per tutti i nostri bimbi che potranno impegnarsi in bici ed a corsa per un evento che terminerà con una bellissima merenda sul Ponte di Mezzo, ragion per cui invito i genitori ad iscrivere i propri figli per un momento di Sport e di festa“.



Per quanto concerne il Patrocinio alla Manifestazione da parte dell’Università di Pisa, il Prof. Marco Macchia, Delegato ai Rapporti con il Territorio, sottolinea: “la “Notte Bianca dello Sport” rappresenta veramente una festa in quanto lo Sport ha dei valori veramente importanti, come quello educativo, sociale e salutistico, in ordine ai quali l’Università di Pisa è particolarmente coinvolta nell’associare l’importanza del binomio Sport e Studio, avendo al riguardo il piacere di ricordare il percorso “Dual Career” attivato presso il nostro Ateneo e che prevede la possibilità di conciliare l’attività sportive ad alto livello agonistico con l’impegno didattico, oltre ad evidenziare che questa bella iniziativa prevede altresì la nostra forte collaborazione tramite il Centro Universitario Sportivo unitamente al fatto che la stessa si svolge in un momento particolare per la Pisa studentesca, tant’è che saremo presenti con un Gazebo dove sarà presente “Matricolandosi” e l’unità direttamente di supporto agli studenti, così da costituire un’occasione per presentare tutta una serie di iniziative loro rivolte“.

Last modified: Settembre 17, 2024