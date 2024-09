“Boardgames in Library”: tre pomeriggi di giochi da tavolo in biblioteca a Pontedera

Scritto da admin• 2:49 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – I pomeriggi del 19 e 26 settembre e 3 ottobre saranno dedicati ai “Boardgames in Library”, un’iniziativa di Arci Giochi in Circolo patrocinata dal Comune di Pontedera e in collaborazione con la biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera.

Le sale della biblioteca, situata in viale Rinaldo Piaggio, ospiteranno i volontari dell’associazione, che presenteranno e guideranno i partecipanti nella scoperta di alcuni dei giochi da tavolo più popolari degli ultimi anni.

A partire dalle ore 17, tutti, dai giovani agli adulti, potranno partecipare a quest’evento gratuito e aperto a tutti, per divertirsi e utilizzare i giochi come opportunità di socializzazione e stimolo intellettuale.

