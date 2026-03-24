Torna la cena dei Talenti in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo

Written by Redazione• 3:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Pasqua avrà il gusto della solidarietà con la nuova edizione della “Cena dei Talenti”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Talenti Autistici e Confcommercio Pisa grazie alla straordinaria generosità di ristoratori del direttivo di ConfRistoranti.

Giovedì 2 aprile alle 20.30 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, l’Osteria Sottosella del Centro Ippico Boccadarno di Marina di Pisa (via Scoglio della Meloria n. 55) ospiterà la terza edizione della “Cena dei Talenti”, il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza e sarà utilizzato per l’acquisto di un cavallo e di una carrozza per l’avvio di un percorso sportivo dedicato a ragazzi e ragazze con neurodiversità.

“Confcommercio per il Sociale nasce proprio per tendere una mano alla nostra comunità e al nostro territorio e siamo orgogliosi di metterci a disposizione di Talenti Autistici, grazie allo straordinario impegno di Massimo Rutinelle e di tutti i nostri ristoratori che mettono sempre il cuore in tutte le iniziative” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Sono orgogliosa del percorso che abbiamo fatto e grazie alla disponibilità di Confcommercio, di Massimo Rutinelli e di tutti i ristoratori sarà possibile fare un vero salto di qualità festeggiando con il sorriso un appuntamento importante come la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismoe offrendo la possibilità ai bimbi di Talenti Autistici e a ragazzi e ragazze con disabilità di molte altre associazioni di poter disporre di un vero percorso sportivo al Country Club Boccadarno” spiega la presidente dell’Associazione Talenti Autistici Sara Frediani.

“La Cena dei Talenti è un’iniziativa che ci riempie il cuore e insieme ai colleghi di ConfRistoranti siamo felici e orgogliosi di metterci a disposizione per sostenere questo bellissimo appuntamento che quest’anno avrà un valore ancor più importante proprio per il progetto sportivo che si svolgerà al Country Club Boccadarno” le parole di Massimo Rutinelli, presidente di ConfLitorale e membro del direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa.

“Il Comune vuole essere sempre in prima linea e a piena disposizione nel sostegno delle associazioni ed è fondamentale fare rete tra le istituzioni e le realtà che lavorano sul territorio per offrire un aiuto concreto” dichiara l’assessore con delega alla disabilità del Comune di Pisa Elena del Rosso.

Per ogni ulteriore informazione e per prenotarsi alla cena è possibile contattare (anche via Whatsapp) il numero 339 2480264.

L’Associazione Talenti Autistici Aps, nata a Pisa nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di bambini tra i 3 e i 12 anni con disturbi dello spettro autistico, è quotidianamente impegnata sul territorio nell’organizzazione di attività e iniziative socio-educative e di sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

Last modified: Marzo 24, 2026