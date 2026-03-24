Marzo delle Donne. A San Giuliano Terme Venere fuori cornice di Nicoletta Bernardini al Teatrino dei Granduchi dell’Hotel Bagni di Pisa

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Sabato 28 marzo al Teatrino dei Granduchi dell’Hotel Bagni di Pisa

SAN GIULIANO TERME – Nel calendario di Marzo delle Donne 2026, il Comune di San Giuliano Terme dedica un appuntamento a una storia che non consola, ma interroga, scuote, costringe a guardare più a fondo. Sabato 28 marzo alle ore 16:45, al Teatrino dei Granduchi dell’Hotel Bagni di Pisa, in collaborazione con MdS Editore e l’Associazione La Voce del Serchio, sarà presentato Venere fuori cornice di Nicoletta Bernardini.

L’evento sarà accompagnato dall’esposizione dei quadri di Gavia e delle sculture di Gabriella Gaudino, in un dialogo tra letteratura e arti visive che amplia e approfondisce le atmosfere del romanzo. Le letture saranno affidate a Fedora Durante e Paolo Giommarelli.

Al centro di Venere fuori cornice c’è Ludovica, che lavora in un museo d’arte contemporanea: precisa, affidabile, sempre al suo posto. Almeno in apparenza. Ma una sera, durante un evento importante, qualcosa supera il limite. Uno sguardo di troppo, una mano che non si ferma, un corpo che non reagisce come ci si aspetterebbe. Da quel momento il presente si incrina e un passato custodito nel silenzio torna a chiedere conto.

Per capire che cosa le sta accadendo, Ludovica dovrà tornare nelle stanze della propria infanzia, tra una madre che controlla più che proteggere, una nonna che ama a modo suo e relazioni in cui il confine tra consenso e compiacenza non è mai stato davvero nitido. È da qui che il romanzo affonda le mani, ponendo domande necessarie e scomode: quando la violenza avviene nel silenzio, dove si deposita la colpa? E soprattutto, di chi è davvero?

Nicoletta Bernardini costruisce una protagonista che non è simbolo né bandiera, ma una persona viva, contraddittoria, vulnerabile e forte insieme. Con una scrittura mobile, tesa, capace di seguire il tremore delle emozioni e il peso dei dettagli, l’autrice accompagna chi legge dentro un percorso senza scorciatoie, dove ogni crepa illumina una verità.

L’appuntamento del 28 marzo si annuncia così come un pomeriggio di parole, immagini e riflessione, in cui la letteratura dialoga con la pittura e con la scultura attorno a una storia che parla di ferite, memoria, identità e possibilità di ritrovarsi. Un incontro che si inserisce con forza nel significato più profondo di Marzo delle Donne: non una celebrazione di superficie, ma uno spazio autentico di ascolto, consapevolezza e confronto.

Informazioni evento

Presentazione di Venere fuori cornice di Nicoletta Bernardini

Sabato 28 marzo 2026

Ore 16:45

Teatrino dei Granduchi – Hotel Bagni di Pisa

Via Niccolini

San Giuliano Terme (PI)

Last modified: Marzo 24, 2026