Torna la 45esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo sul Viale delle Piagge

PISA – Torna sul viale delle Piagge la Fiera di Sant’Ubaldo, arrivato alla sua 45esima edizione interamente dedicata ad un percorso di divertimento, sport e cultura, che si terrà nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 maggio, con eventi che proseguono fino al 31 maggio.

L’inaugurazione della fiera avrà luogo venerdì 17 maggio alle 17, alla Salita di Sant’Ubaldo sul viale delle Piagge, con la partecipazione del Vicesindaco del Comune di Pisa e di Don Lorenzo Bianchi Parroco di San Michele degli Scalzi.

Oltre ai numerosi eventi presenti nel quartiere, tutti a partecipazione gratuita, gli stand, che si snoderanno lungo il viale delle Piagge, saranno aperti dalle ore 10 fino alle 21 da venerdì 17 a domenica 19 maggio.

Di seguito le modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione verranno adottati i seguenti provvedimenti alla sosta: dalle ore 00:01 del 16 alle ore 12:00 del 20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel viale delle Piagge tratto da via Masaccio a via Viviani ambo i lati; in via Masaccio tratto da viale delle Piagge a via Prinetti ambo i lati; in Piazza San Michele degli Scalzi lato fiume; via San Michele degli Scalzi lato fiume da Piazza San Michele degli Scalzi a via Cuppari; sulla Salita Sant’Ubaldo. Mentre, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 19, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, nel viale delle Piagge tratto da via Masaccio a Piazza Caduti Cefalonia ambo i lati.

Verranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità: dalle ore 07:00 del 16 alle ore 12:00 del 20, sarà prevista la chiusura al transito veicolare del viale delle Piagge tratto da via Masaccio a via Viviani e sulla Salita Sant’Ubaldo; sarà obbligata la svolta a destra per i veicoli transitanti sul viale delle Piagge in direzione nord all’intersezione con via Viviani; sarà obbligata la svolta a destra per i veicoli transitanti in via Avanzi con direzione fiume all’intersezione con Piazza San Michele degli Scalzi, eccetto veicoli diretti al parcheggio posto in corrispondenza della Chiesa di San Michele.

Mentre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 19, verranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: nel viale delle Piagge tratto compreso tra via Masaccio e Piazza Caduti di Cefalonia sarà prevista la chiusura al transito veicolare; in via Rainaldo tratto da via Agnelli al viale delle Piagge sarà prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente per soli residenti ed accesso alle proprietà laterali; via Masaccio tratto dal viale delle Piagge a via Prinetti sarà prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli dei residenti di quel tratto che potranno accedere con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente; sarà previsto l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli transitanti su via Agnelli all’intersezione con via Rainaldo, eccetto veicoli residenti e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in via Rainaldo nel tratto a fondo chiuso, all’intersezione con la via Rainaldo stessa.

