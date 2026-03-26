Torna il torneo di minirugby: 800 piccoli atleti in campo alla Bellaria

Written by Redazione• 11:49 am• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – Domenica 29 marzo torna il torneo di minirugby “Città di Pontedera”, giunto alla sua seconda edizione, che per un’intera giornata animerà gli impianti del centro sportivo Bellaria.

Numeri importanti per l’evento: 64 squadre, circa 800 giovani atleti – anche da fuori Toscana – e centinaia di accompagnatori. In campo le categorie Under 6, 8, 10 e 12.

L’iniziativa, a ingresso libero, trasformerà la Bellaria in una vera cittadella dello sport, con aree ristoro, musica, stand, assistenza sanitaria e il tradizionale “terzo tempo”. Protagonisti assoluti saranno i bambini, in un contesto che unisce sport, educazione e socialità.

L’organizzazione è curata dal gruppo sportivo Bellaria con il supporto di numerosi volontari e il patrocinio del Comune. “Un evento di grande qualità e partecipazione – ha commentato l’assessore allo sport Mattia Belli – che valorizza un impianto importante per il territorio”.

Il torneo è promosso sotto l’egida della Federazione e sostenuto da sponsor locali.

Last modified: Marzo 26, 2026