Dipendenze digitali e tutela dei minori: all’Università di Pisa il confronto con esperti e istituzioni

Written by Redazione• 10:51 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Le dipendenze digitali, l’impatto delle tecnologie online sulla vita quotidiana e la necessità di nuove regole per proteggere i più giovani saranno al centro dell’incontro “Dipendenze digitali tra vuoti normativi ed esperienze locali”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 15 al Polo Piagge dell’Università di Pisa.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) e vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo della scuola impegnati a riflettere sulle conseguenze sociali e psicologiche dell’uso delle tecnologie digitali.

Tra gli ospiti attesi anche l’onorevole Marianna Madia, promotrice della proposta di legge bipartisan per la tutela dei minori online, che porterà il punto di vista delle istituzioni sul tema della regolamentazione degli ambienti digitali e della protezione delle nuove generazioni.

Ad aprire i lavori sarà Elisa Giuliani, prorettrice alla sostenibilità e Agenda 2030 dell’Università di Pisa. Previsti anche i saluti istituzionali dell’assessora regionale Alessandra Nardini e dell’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi.

Nel corso del pomeriggio interverranno Sara Calderoni, docente associata di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Pisa, Stefania Garassini, giornalista e membro del board dei Patti Digitali, Valentina Casella dell’Istituto “Iqbal Masih” di Bientina e Fabrizio Matrone del Coordinamento Toscana Patti Digitali.

A moderare l’incontro sarà la professoressa Caterina Giannetti dell’Università di Pisa.

L’iniziativa punta ad approfondire non solo i rischi legati all’uso eccessivo delle tecnologie digitali, ma anche le possibili strategie educative e normative per accompagnare bambini e adolescenti verso un utilizzo più consapevole degli strumenti online.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Maggio 13, 2026