Torna il Palio Rionale Vecchianese: sport, tradizione e solidarietà protagonisti dell’estate 2026

Written by Redazione• 9:37 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

VECCHIANO – È tutto pronto per il ritorno del Palio Rionale Vecchianese 2026, giunto alla sua XXIII edizione, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Comune di Vecchiano, capace ogni anno di unire sport, spettacolo, appartenenza e partecipazione popolare.

di Antonio Tognoli

L’evento prenderà il via lunedì 1° giugno con la tradizionale sfilata inaugurale alle ore 20.00 e accompagnerà il pubblico per oltre un mese di sfide, colori ed emozioni fino alla grande festa finale del 4 luglio.

A contendersi il titolo saranno ancora una volta i rioni storici del territorio: Vecchiano Centro campione in carica, Vecchianello all’Estero, San Frediano e Fornace Castello

Il programma prevede:

1° turno: 8 e 10 giugno ore 20.45

2° turno: 15 e 17 giugno ore 20.45

Il Piccolo Palio: 19 giugno ore 19.30

3° turno: 22 giugno dalle ore 20.00

Finali: 27 giugno dalle ore 20.00

Festa finale: 4 luglio ore 19.30

Grande attesa anche per l’VIII Contest “Il Rione più bello”, iniziativa che premierà creatività, scenografie e spirito rionale, valorizzando il lavoro e la passione delle contrade.

A giudicare il contest saranno: Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, Lamberto Piovanelli, ex attaccate del Pisa Sporting Club dell’era Romeo Anconetani, Marzia Etna, carrista del Carnevale di Viareggio, Maddalena Nerini, giornalista de La Nazione e Nicola Davini, presidente dell’Associazione Cento.

Uno spazio speciale sarà dedicato anche alla solidarietà con la seconda edizione de “Il Piccolo Palio”, in programma il 19 giugno presso il campo sportivo “Paolo Fatticcioni” alla Coronella a Nodica. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “Insieme per Sognare”, realtà impegnata nell’organizzazione di iniziative benefiche e sociali.

L’intera manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Vecchiano e vedrà la collaborazione di numerose associazioni sportive e realtà del territorio, confermando il Palio come uno dei momenti più sentiti e partecipati dalla comunità vecchianese.

Last modified: Maggio 27, 2026