Incendio in un appartamento a Pontedera, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 10:12 pm• Pontedera, Cronaca, Cronaca, Pisa

PONTEDERA- Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in via Rinaldo Piaggio a Pontedera per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un edificio.

Sul posto sono intervenute due squadre del comando di Pisa. Le fiamme hanno interessato la cucina dell’abitazione, rapidamente invasa dal fumo. I pompieri, equipaggiati con dispositivi di protezione individuale, sono entrati nei locali riuscendo a spegnere il rogo prima che potesse estendersi al resto della casa.

Gli occupanti dell’appartamento erano già usciti autonomamente dall’abitazione e non hanno riportato conseguenze.

Al termine delle operazioni è stata effettuata la messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto anche la Polizia Municipale di Pontedera e il personale sanitario del 118.

Last modified: Maggio 28, 2026