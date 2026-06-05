Ztl a Volterra, Coalizione Civica: “Il Comune modifichi le ultime variazioni”

Written by Redazione• 8:39 am• Volterra

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

La Coalizione Civica chiede formalmente al sindaco e alla giunta di modificare le ultime variazioni introdotte in materia di Ztl nel centro storico di Volterra.

“Dopo le nostre denunce – dichiara Coalizione Civica – anche i cittadini si sono mossi, raccogliendo alcune centinaia di firme per chiedere il ripristino dell’orario di chiusura dei varchi alle ore 19”.

Secondo la Coalizione, l’orario precedente rappresentava “il giusto compromesso tra le esigenze dei residenti e quelle del turismo”, consentendo anche ai cittadini provenienti da fuori le mura di accedere al centro per fare acquisti.

“Adesso il danno è stato fatto, sia alle attività economiche locali sia ai residenti – prosegue la nota –. Ma a chi giova rendere il centro di Volterra un’oasi per soli turisti? Da anni ripetiamo che il valore aggiunto di Volterra è essere una città viva, abitata, e non un borgo finto da cartolina”.

Per Coalizione Civica, le politiche adottate negli ultimi anni rischiano di indebolire ulteriormente la vitalità del centro storico.

“Si sta rendendo sempre più difficile abitare dentro le mura – affermano – impostando scelte pensate quasi esclusivamente per un certo tipo di turismo. Ma proprio quel turismo sarà il primo a sparire quando le case del centro si saranno svuotate, rendendo Volterra simile a luoghi da visitare in una o due ore al massimo”.

La Coalizione contesta non solo il prolungamento dell’orario della Ztl, ma anche altre due decisioni considerate penalizzanti.

“Il primo errore – spiegano – è stato quello di far pagare l’accesso in centro ai ciclomotori, scooter e motorini, introducendo un ulteriore disincentivo per chi vive o vorrebbe vivere dentro le mura. Il secondo è stato semplificare le zone in due sole aree, A e B: una scelta forse comoda per gli uffici, ma molto problematica per i residenti, perché alcune zone hanno perso l’accesso a parcheggi fondamentali”.

Da qui l’attacco all’amministrazione comunale.

“Questa amministrazione si dimostra incapace di gestire la viabilità locale, non ha una visione chiara e si lascia influenzare da piccoli gruppi di interesse. È questo che vogliamo per la nostra città?”.

Coalizione Civica chiede quindi un ripensamento delle modifiche introdotte e il ritorno a una gestione della Ztl capace di tenere insieme vivibilità, residenza, commercio e turismo.

Last modified: Giugno 5, 2026