Concluso il progetto “La mente pettegola” realizzato con il Centro Le Vele e l’associazione LaAV

Written by Redazione• 5:21 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolto nella giornata di mercoledì 27 maggio, alla Biblioteca SMS del Comune di Pisa, l’incontro conclusivo del progetto “La mente pettegola“, iniziativa inserita nel calendario del “Maggio dei Libri” e realizzata dal Comune di Pisa attraverso la SMSBiblio insieme al Centro Le Vele, con la collaborazione dell’associazione LaAV – Letture ad Alta Voce.

Il percorso ha coinvolto i residenti del Centro Le Vele, struttura residenziale riabilitativa e assistenziale per adulti con disabilità, in un ciclo di nove incontri svolti tra gennaio e maggio negli spazi della biblioteca comunale. Attraverso letture condivise, momenti di ascolto e scrittura personale, i partecipanti hanno preso parte a un’esperienza costruita attorno alla relazione e alla possibilità di esprimersi in un contesto diverso dalla quotidianità della struttura.

Nel corso degli incontri sono stati letti testi di autori scelti insieme ai partecipanti e brani scritti dagli stessi ospiti del centro. Le attività sono state curate dalle volontarie dell’associazione LaAV, che hanno accompagnato il gruppo in un percorso basato sulla condivisione e sull’ascolto reciproco. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di favorire occasioni di apertura e partecipazione attraverso la lettura e la frequentazione della biblioteca come luogo di incontro e socialità.

“Progetti come ‘La mente pettegola’ dimostrano quanto anche la lettura possa diventare uno strumento concreto di inclusione, relazione e crescita personale – dichiara l’assessore alle politiche per la disabilità del Comune di Pisa Elena Del Rosso. Creare occasioni in cui le persone possano esprimersi, confrontarsi e sentirsi parte attiva della comunità significa costruire una città più attenta, più accessibile e più umana. In questo percorso la biblioteca si è trasformata in uno spazio vissuto, aperto e accogliente, capace di mettere al centro la persona e le sue relazioni. Ringrazio l’assessore alla cultura Filippo Bedini per la sensibilità e la collaborazione dimostrata, il personale della Biblioteca SMS per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e attenzione, il Centro Le Vele, l’associazione LaAV e tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a un’esperienza che ha saputo unire cultura, ascolto e inclusione sociale“.

Nel corso della giornata i partecipanti hanno condiviso letture e riflessioni maturate durante il progetto, restituendo l’esperienza svolta nei mesi trascorsi. L’associazione LaAV ha sottolineato “il valore relazionale del percorso, evidenziando come gli incontri abbiano rappresentato un’occasione di scambio reciproco tra volontarie e partecipanti, attraverso la lettura ad alta voce, la scrittura e il confronto sui temi emersi durante le attività”.

Last modified: Maggio 27, 2026