Qualità dell’aria e mobilità sostenibile, 9 milioni per Pisa. FIAB, Legambiente e La Città Ecologica: “Il Comune renda pubblici progetti e priorità”

Written by Redazione• 8:31 am• Pisa, Attualità

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FIAB Pisa – Legambiente Pisa – La Città Ecologica.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che assegna a Pisa 9 milioni di euro nei prossimi tre anni per interventi legati alla qualità dell’aria e alla mobilità sostenibile.

Si tratta di risorse importanti, che arrivano però in un contesto critico: il superamento dei limiti di inquinamento atmosferico previsti dalle normative europee e dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, situazione che ha portato l’Italia a procedure di infrazione e richiami da parte della Commissione Europea.

Per questo FIAB Pisa, Legambiente Pisa e La Città Ecologica ritengono fondamentale che l’Amministrazione comunale renda noti i progetti che intende candidare e le strategie che saranno adottate per utilizzare al meglio i fondi disponibili.

“Le risorse messe a disposizione dal MASE – sottolineano le associazioni – devono tradursi in interventi concreti, efficaci e strutturali per migliorare la qualità dell’aria, accompagnare la decarbonizzazione della mobilità urbana, ridurre il traffico automobilistico privato e rendere Pisa una città più vivibile, sicura e moderna”.

Le associazioni ricordano di aver già elaborato e presentato al Comune, nel mese di febbraio, una serie di proposte operative: sviluppo della rete ciclabile, incentivi alla mobilità sostenibile, parcheggi bici protetti, potenziamento del trasporto pubblico, logistica urbana a basse emissioni, servizi di car e bike sharing elettrico, aumento delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici e percorsi pedonali sicuri e accessibili.

Particolare attenzione, nelle proposte, è riservata agli spostamenti casa-scuola, al collegamento tra centro e periferie e alle connessioni tra le diverse aree periferiche della città.

“Riteniamo essenziale – proseguono FIAB, Legambiente e La Città Ecologica – che il Comune renda pubblici criteri, priorità, tempistiche e modalità di impiego dei fondi, aprendo un confronto con la città. Una scelta di questa portata non può essere affrontata esclusivamente all’interno degli uffici amministrativi: riguarda direttamente la salute, la qualità della vita e il futuro urbano di tutte e tutti”.

Secondo le associazioni, i finanziamenti del MASE rappresentano un’occasione importante per Pisa. “Sprecarla con interventi frammentari o privi di visione sarebbe un errore grave. Queste risorse devono essere utilizzate per accelerare la transizione ecologica della mobilità urbana, investendo concretamente nella salute delle persone, nella riduzione delle emissioni climalteranti e nella costruzione di una città più giusta, accessibile e sostenibile”.

Last modified: Giugno 5, 2026