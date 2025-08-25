Pisa – Roma si giocherà all’Arena Garibaldi sabato 30 agosto

Written by admin• 4:20 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

La Commissione riunitasi stamani allo stadio ha dato l’ok all’agibilità. Il Sindaco Conti firma la deroga

PISA – “La Commissione convocata dalla Prefettura stamani lunedì 25 agosto ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la #SerieA“, lo afferma Michele Conti Sindaco di Pisa

“Con la nostra Amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria“.

“Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa–Roma all’Arena Garibaldi“, conclude Michele Conti .

Last modified: Agosto 25, 2025