Torna il cinema d’estate all’aperto al Parco delle Concette

PISA – Da martedì 13 giugno torna nel cuore del centro storico di Pisa il cinema all’aperto. A inaugurare la nuova stagione sarà “Everything Everywhere All at Once” di Kwan e Scheinert, vero trionfatore agli ultimi Oscar con sette statuette, tra cui quella per il Miglior Film.

La programmazione all’arena estiva del Parco delle Concette (via di Concette, ingresso da piazza San Silvestro), è curata da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Comune di Pisa e il Cineclub Arsenale. Su uno schermo gigante di 16 metri con proiezioni in 4K, si alterneranno fino a settembre inoltrato, i grandi titoli della stagione cinematografica, cult in lingua originale, incontri, festival, eventi a ingresso libero e tanto altro.

Film per tutti – Tra i titoli più interessanti e adatti a tutti film come “Super Mario Bros. The Movie” e “La sirenetta”, campioni di incasso come “Fast X” e “Guardiani della Galassia Vol.3”, il meglio del cinema italiano come “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “Rapito” di Marco Bellocchio, e le novità più attese come “Indiana Jones e il quadrante del destino” ed “Elemental”.

Lunedì dedicati ai cult- movie – Tra la fine di giugno e tutto il mese di luglio, tutti i lunedì in programmazione i grandi cult della storia del cinema, come “The Blues Brothers”, “Arancia meccanica”, “Frankenstein Junior”, “Ritorno al Futuro” e “Interstellar” in lingua originale con sottotitoli in italiano, e “Profondo rosso” in versione restaurata.

Incontri – Saranno ospiti dell’arena diverse personalità del mondo del cinema, come il regista austriaco Hermann Weiskopf, autore di “Ride back to the future” (5 luglio).

Gli eventi in Arena – Numerosi gli eventi a ingresso gratuito in programma, come la nuova edizione del “Pisa Chinese Film Festival” (dal 19 al 22 giugno), organizzato dall’Istituto Confucio di Pisa che proporrà il meglio del cinema di fantascienza cinese in lingua originale con sottotitoli in italiano; la serata finale della 7^ edizione del Festival Internazionale del cortometraggio indipendente “TRAme Indipendenti” (23 giugno) a cura dell’associazione Trame Indipendenti; la serata conclusiva del progetto ministeriale di cinema a scuola “Life in Technicolor” (27 giugno) con la presentazione dei corti realizzati da alcune scuole superiori di Pisa; la seconda edizione de “Il giardino del video” (11, 18 e 25 luglio) evento curato dall’associazione Ondavideo, che propone visualità innovative e musica dal vivo, in un dialogo suono-immagine che illumina e musica lo spazio del Parco con animazioni, ritratti poetici fra terre e cieli, musiche di ieri e di oggi.

Informazioni – L’apertura dei cancelli e del bar interno sarà alle 21.00, con inizio degli spettacoli alle 21.30. Il costo del biglietto sarà intero 7 euro e ridotto 5 euro. Grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura il biglietto per i film italiani ed europei costerà 3.50 euro. Maggiori informazioni sul programma e biglietti in prevendita su www.arsenalecinema.com.

Programmazione

Giugno

Martedì 13, “Eeverything everywhere all at once” di Dan Kwan e Daniel Scheinert.

Mercoledì 14, “Super Mario Bros. Il film” di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Giovedì 15, “Guardiani della galassia vol.3” di James Gunn.

Venerdì 16, L’ARENA ESTIVA RESTA CHIUSA

Sabato 17, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Domenica 18, “The whale” di Darren Aronofsky.

Lunedì 19, Pisa chinese film festival, “Journey to the west” di Kong Dashan in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero.

Martedì 20, Pisa chinese film festival, “The last sunrise” di Wen Ren in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero.

Mercoledì 21, Pisa chinese film festival, “Annular eclipse” di Zhang Chi in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero.

Giovedì 22, Pisa chinese film festival, “2046” di Wong Kar-wai, Hong Kong in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero.

Venerdì 23, Trame indipendenti serata finale della 7^ edizione del Festival del cortometraggio indipendente. Ingresso Libero.

Sabato 24, “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh.

Domenica 25, “Rapito” di Marco Bellocchio.

Lunedì 26, “The Blues Brothers” di John Landis in versione originale sottotitolata in italiano.

Martedì 27, Life in Tecnicholor, serata conclusiva del progetto ministeriale di cinema a scuola. Ingresso libero.

Mercoledì 28, “La sirenetta” di Rob Marshall.

Giovedì 29, “Il grande giorno” di Massimo Venier.

Venerdì 30, “Spider-man: across the spider-verse” di J. Dos Santos, K. Powers e J.K. Thompson.

Luglio

Sabato 1, “The fabelmans” di Steven Spielberg.

Domenica 2, “La stranezza” di Roberto Andò.

Lunedì 3, “Arancia meccanica” di Stanley Kubrick in versione originale sottotitolata in italiano.

Martedì 4, “Fast X” di Louis Leterrier.

Mercoledì 5, “Ride back to freedom” di Hermann Weiskopf. Incontro con il regista Hermann Weiskopf.

Giovedì 6, “Transformers: il risveglio” di Steven Caple.

Venerdì 7, “Transformers: il risveglio” di Steven Caple.

Sabato 8, “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer.

Domenica 9, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Lunedì 10, “Profondo rosso” di Dario Argento. Restauro.

Martedì 11, Ondavideo presenta “Il giardino del video. Rassegna di immagini e di musica dal vivo”, II^ edizione. Ingresso libero.

Mercoledì 12, “La sirenetta” di Rob Marshall.

Giovedì 13, “The flash” di Andy Muschietti.

Venerdì 14, “Creed 3” di Michael B. Jordan.

Sabato 15, “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

Domenica 16, “Mon crime. La colpevole sono io” di François Ozon.

Lunedì 17, “Frankenstein junior” di Mel Brooks in versione originale sottotitolata in italiano.

Martedì 18, Ondavideo presenta “Il giardino del video. Rassegna di immagini e di musica dal vivo”, II^ edizione. Ingresso libero.

Mercoledì 19, “Super Mario Bros. Il film” di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Giovedì 20, “Elemental” di Peter Sohn.

Venerdì 21, “Elemental” di Peter Sohn.

Sabato 22, “L’ultima notte di amore” di Andrea Di Stefano.

Domenica 23, “Rapito” di Marco Bellocchio.

Lunedì 24, “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis in versione originale sottotitolata in italiano.

Martedì 25, Ondavideo presenta “Il giardino del video. Rassegna di immagini e di musica dal vivo”, II^ edizione. Ingresso libero.

Mercoledì 26, “Guardiani della galassia vol.3” di James Gunn.

Giovedì 27, “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold.

Venerdì 28, “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold.

Sabato 29, “Emily” di Frances O’ Connor.

Domenica 30, “Triangle of sadness” di Ruben Östlund.

Lunedì 31, “Interstellar” di Christopher Nolan in versione originale sottotitolata in italiano.

