Il Liceo Carducci protagonista di un concerto che mette in mostra i nuovi talenti della scuola a indirizzo musicale

PISA – Un ciclo che si chiude e uno che si apre. Nella giornata che segna l’inizio degli eventi collaterali della 3/a edizione di Pisa Jazz Rebirth – il cui taglio del nastro è previsto nella suggestiva location di Palazzo Blu col concerto del Marco Colonna Trio –, giunge a conclusione il progetto Jazz e Nuovi Linguaggi, frutto della collaborazione tra Pisa Jazz e Liceo Musicale Carducci.

In occasione del concerto di fine anno presso il Giardino Scotto alle 21.30 si esibiranno tre orchestre composte dai giovanissimi musicisti dell’istituto scolastico: il Laboratorio Orchestrale di Conduction diretto da Silvia Bolognesi e Daniele Paoletti, l’Ensemble Jazz diretta da Giacomo Montanelli e Mirco Capecchi, e il Coro Jazz diretto da Benedetta Corti. Il progetto, giunto al terzo anno di vita grazie all’assegnazione di fondi da parte del Ministero dell’Istruzione per l’ampliamento del percorso formativo, può vantare anche per quest’anno docenti esterni di fama nazionale e internazionale con i quali gli studenti hanno potuto seguire lezioni di strumento, musica d’insieme e il laboratorio orchestrale di conduction (ingresso gratuito, info allo 050 28370).

Jazz e Nuovi Linguaggi nasce con l’intento di introdurre gli studenti a nuovi linguaggi espressivi, offrendo una formazione ampia e complementare al corso di studi, fornendo strumenti teorico-pratici, improvvisativi e tecnologici per esprimere al massimo la propria creatività. Il progetto si compone di diverse attività extracurricolari, corsi, masterclass e laboratori pratici, finalizzati alla produzione di opere musicali, artistico-figurative e multimediali e culmina in performance nelle quali la musica jazz autoprodotta si materializza in elaborati grafico-pittorici e multimediali ispirati alla musica stessa.

Pisa Jazz Rebirth si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo della Fondazione Pisa, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Pisa. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Palazzo Blu, l’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l’Opera della Primaziale Pisana, Arno Vivo, Toscana Produzione Musica, l’associazione studentesca Isola del Jazz e l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda – Pisa. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz e in quello europeo di Europe Jazz Network.

