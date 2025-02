Torna con la 26esima puntata “Serie B Social Club” in diretta Facebook su Pisanews

Written by admin• 1:10 pm• Pisa SC

PISA – I pareggi di Spezia e Pisa, l’importantissima vittoria della Carrarese e il nuovo ko della Samp. Un week-end dolce-amaro per le squadre di Serie B Social Club, che torna questa sera in diretta alle ore 21 con la puntata numero ventisei della stagione.

Le Aquile di Luca D’Angelo non riescono a vincere sul campo maledetto di Modena e si fermano sull’1-1, un pareggio che non permette però al Pisa di fuggire, visto il segno X di Cesena, con i padroni di casa in dieci uomini per gran parte del match. Torna a perdere anche la Sampdoria, dopo due vittorie di fila, mentre è una grande reazione quella della Carrarese, che vince lo scontro diretto salvezza contro la Salernitana al Dei Marmi.

Questi e tanti altri i temi della puntata di oggi, in cui ci avviciniamo al prossimo turno di campionato, con tanti scontri interessanti. Lo Spezia ospita al Picco il Catanzaro, nel giorno della prima allo stadio del nuovo proprietario Paul Francis, mentre il Pisa ospita in casa un’agguerrita Juve Stabia. Ostica anche la sfida della Samp, che apre domani sera il programma al Ferraris contro il Sassuolo, mentre la Carrarese avrà un nuovo scontro diretto, questa volta a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

