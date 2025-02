7ª Edizione del Carnevale di Calci: festa, musica e solidarietà il 23 febbraio

Written by admin• 12:40 pm• Calci, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Domenica 23 febbraio 2025 si terrà la 7ª edizione del Carnevale di Calci, una giornata di festa, colori e divertimento per tutti. Grazie al lavoro del Comitato Carnevale, sono previste numerose attività e collaborazioni che renderanno l’evento un grande successo. L‘appuntamento è per le 15 in Piazza Cairoli, da dove partirà la sfilata delle maschere del concorso, che ogni anno vede crescere il numero dei partecipanti.

La parata attraverserà via Roma e sarà accompagnata dalla Moruga Drum, la famosa band di percussioni afro-brasiliane, mentre in piazza Garibaldi la Premiata Filarmonica G. Verdi di Calci accoglierà le maschere. Qui, la giuria, composta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Calci e dagli Sbarellati, valuterà le maschere in gara con una simpatica premiazione.

A seguire, l’esilarante show di Mortimer della compagnia Circo Carciofo.

Per tutto il pomeriggio, in piazza Cavallotti, saranno allestiti giochi artigianali per tutte le età, a cura di “Giocosamente circolo ricreativo culturale”.

In collaborazione con l’associazione Gufelfo – Educazione in natura e La RosaAmara Aps, sarà allestito uno spazio per intrattenere i più piccoli in piazza Garibaldi. Non mancheranno il servizio di trucca-bimbi e il Carretto delle Bolle Giganti, accompagnati dalla musica dell’associazione culturale Zebrè.

Un contributo importante sarà dato dalla scuola primaria V. Veneto, che parteciperà con lavori realizzati dagli alunni.

Le attività commerciali saranno pronte ad accogliere cittadini e visitatori fin dal mattino.

L’evento beneficerà anche del supporto del Nucleo Anc-Pc n°18 provinciale Pisa, dell’Antincendio Boschivo della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci.

In caso di maltempo, l’intera festa, compresa la premiazione delle maschere, Moruga Drum e Clown Mortimer, si terrà in piazza della Propositura, presso il Circolo Acli Fascetti, gentilmente concesso dall’Unità Pastorale della Valgraziosa.

“Questo evento – dichiarano dal Comitato Carnevale – è reso possibile grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Calci, che ha sostenuto la rinascita di questa storica manifestazione sin dal suo primo anno. Grazie alla collaborazione delle associazioni, dei cittadini e degli esercizi commerciali, possiamo proporre una festa vivace, ricca di attività che regalano un pomeriggio di allegria“.

“Come Sindaco – commenta Massimiliano Ghimenti – desidero ringraziare il Comitato promotore e tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile il Carnevale, una tradizione storica per Calci. Come amministrazione, cerchiamo di supportare chi vuole fare per la nostra comunità, ma è chiaro che senza l’impegno delle associazioni, la Valgraziosa sarebbe decisamente più povera di iniziative“.

Last modified: Febbraio 20, 2025