Torino – Pisa 2-2. Doppio Moreo, poi il Toro raggiunge i nerazzurri che portano a casa il quarto risultato utile consecutivo

TORINO – Il Pisa coglie un altro importante punto all’Olimpico Grande Torino contro i granata. Finisce 2-2 con il Pisa avanti di due gol per la doppietta di Moreo. Il Toro reagisce e prima del finale di primo tempo rimonta con le reti di Simeone e Adams. Nella ripresa un buon Pisa tiene botta e porta a casa un punto importante nel suo percorso salvezza.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Gilardino deve rinunciare a Stengs, Esteves e Lusuardi. Albiol torna a disposizione dopo il piccolo intervento alla mano, ma parte dalla panchina. Davanti a Semper ci soni capitan Caracciolo, Canestrelli e Calabresi completa la linea difensiva. Sulle fasce conferma per Tourè a destra, Leris a sinistra. Sulla linea mediana spazio ad Akinsanmiro Hojholt e Vural. In attacco a sorpresa Nzola rimane in panchina, Gilardino schiera infatti dal 1′ Moreo e Meister. In casa Toro Baroni deve rinunciare a Israel, Nkounkou, Aboukhlal, Savva e Schuurs. Tra i pali spazio a Paleari fresco di rinnovo di contratto, che ha superato al momento Israel nelle gerarchie di Baroni. Davanti al portiere granata agiranno Maripan al centro, Coco e Ismajli esterni di difesa. Centrocampo a cinque, sulle fasce spazio a Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. Sulla linea mediana Ilic vinge il ballottaggio con Kris Asllani, centrocampista albanese che da anni vive a Buti in provincia di Pisa, con ai suoi lati Casadei e capitan Vlasic. In attacco spazio ad Chè Adams e Simeone, sogno proibito nerazzurro dell’estate scorsa. La trasferta naturalmente nel settore ospiti è vietata ai tifosi nerazzurri in virtù delle decisione prese dall’Osservatorio del Viminale dopo i fatti prima della gara tra Pisa e Verona. Il settore è infatti desolatamente vuoto.

IL PRIMO TEMPO. Sugli spalti c’è un gran tifo sponda granata. La Curva espone il grande striscione “Solo per la Maglia”. Pisa in maglia gialla, Torino nella classica maglia granata. Primi minuti di studio. Vlasic prova una giocata ma Calabresi è attento e la palla arriva comodamente tra le braccia di Semper. Ingenuità sulla tre quarti con Vlasic che si impossessa ancora del pallone, ma il suo destro viene respinto. Torino subito pericoloso con un destro di Adams servito da Simeone, il suo deviato con i piedi da Semper finisce sulla traversa, poi Tourè spazza via.

Il Pisa passa però al 12′ Akinsanmiro pescato in area controlla e prende la traversa con il destro. Leris raccoglie da sinistra e mette in mezzo per Moreo che al volo con il mancino fa secco Paleari: 1-0 Pisa in vantaggio.

Dopo un lungo controllo VAR sulla posizione di Akinsanmiro il gol viene convalidato. Si riparte al 14′ con il Pisa vanti di un gol. Il Torino risponde ai nerazzurri. Il Pisa però si presenta ancora dalle parti di Paleari con un buon fraseggio di Vural che serve a destra Tourè il quale mette in mezzo laddove Meister non arriva per un soffio. Il Torino attacca, il Pisa risponde in contropiede: Hojholt trova Moreo a destra che si accentra e serve l’accorrente Vural che viene steso dopo il suo ingresso in area: E’ rigore solare che Arena non può che concedere. Arena ammonisce Casadei. Sul dischetto va Moreo che spiazza (21′) Paleari: 2-0. La reazione del Torino è rabbiosa. Il Pisa difende il vantaggio di due gol. Hojholt finisce sul taccuino dei cattivi raggiungendo Casadei. Il Torino però accorcia: cross da destra di Ismajli per la testa di Simeone che a centro area anticipa Canestrelli mette alle spalle di Semper: 1-2. Il Toro insiste, Simeone va giù da solo in area. Arena giustamente lascia correre. Baroni protesta e viene espulso. Il Toro chiude il primo tempo in avanti. Lazaro è protagonista di una bella azione sulla sinistra, il suo cross trova Adams sul secondo palo, lo scozzese controlla e batte Semper: 2-2 proprio alla fine del terzo minuto di recupero. Si va al riposo in parità.

IL SECONDO TEMPO. Due cambi, uno per parte ad inizio ripresa. Nel Pisa dentro Aebischer al posto di Hojholt, nel Toro fuori Vlasic e dentro Ngonge. Pisa subito pericoloso con una conclusione dal limite di Aebischer, deviata sui piedi di Leris che prova il tiro di prima intenzione, con la palla che viene deviata in corner. Il calcio d’angolo nerazzurro non ha esito. Il Toro si fa ancora pericoloso con un sinistro al volo di Ngonge, Semper può solo osservare la traiettoria che sibila il palo. Il Toro insiste alla ricerca del vantaggio. Nota di colore al 12′, il guardalinee sotto la tribuna scivola all’altezza della bandierina ma si rialza. Buona occasione per il Pisa ma Akinsanmiro tarda nell’ultimo passaggio e il Toro spazza la “minaccia”. Poco dopo in area è Tourè ad avere una buona palla ma non controlla alla perfezione e la palla termina tra le braccia di Paleari. Buon momento per il Pisa. Akinsanmiro ci prova dalla distanza, palla a lato del palo di sinistra della porta di Paleari. Al minuto 17 azione insistita di Meister, che entra in area, ma guadagna solo un angolo. Nel frattempo nel Pisa, fuori Tourè e Moreo e dentro Angori e Nzola. Proprio Nzola viene fermato al limite con un fallo netto, non rilevato dall’arbitro. Il Pisa osa e cerca il gol. Calabresi innesca una bella ripartenza con Leris che però sulla fascia lascia partire un traversone che non è preciso. Gilardino si gioca le ultime carte: dentro Cuadrado fischiatissimo per i suoi trascorsi juventini e Marin rispettivamente per Leris e Vural. Il Toro guadagna un corner, sugli sviluppi del quale Ngonge va al tiro, ma Calabresi è bravo a respingere. Sono quattro i minuti di recupero concessi da Arena.

TORINO – PISA 2-2

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 44 Ismajli, 13 Maripan (66′ Tameze) ; 23 Coco; 16 Pedersen, 22 Casadei, 8 Ilic, 10 Vlasic (46′ 26 Ngonge), 20 Lazaro (72′ 34 Biraghi); 19 Adams (66′ Ginetis) , 18 Simeone (77′ 91 Zapata). A disp. 71 Popa, 99 Sivieri, 21 Dembelè, 5 Masina, 32 Asllani, 6 Ilkhan, 92 Njie. All. Marco Baroni

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè (64′ 18 Nzola), 8 Hojholt (46′ 20 Aebischer), 21 Vural (83′ 6 Marin), 14 Akinsanmiro, 7 Leris (83′ 11 Cuadrado); 9 Meister, 32 Moreo (64′ 3 Angori). A disp. 12 Nicolas Andrade, 22 Scuffet, 19 Albiol, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 36 Piccinini, 10 Tramoni, 16 Buffon, 99 Lorran. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco (Ass. Berti-Colarossi). Quarto uomo: Allegretta. VAR Camplone. AVAR Sozza

RETI: 12′ e 21′ (rig.) Moreo (P), 42′ Simeone (T), 48′ Adams (T)

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Angoli 4-2. Ammoniti Casadei (T), Hojholt (P), Pedersen (T). Espulso Baroni (44′) per proteste. Rec pt 3′; st 4′.

