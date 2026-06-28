Non temere il caldo, vai e rinfrescati con i piatti della tradizione toscana, nel giardino vista-mura del Ristorante “Du Palle” a Lucca

Written by Redazione• 12:11 pm• Redazionale aziende

LUCCA – La stagione estiva è ormai entrata nel pieno della sua vitalità e, anche il Ristorante “Du Palle” in via Barsanti e Matteucci 178 a Lucca, a pochissimi passi dalle storiche mura cittadine e da Porta Santa Maria, ha già allestito il suo suggestivo giardino per accogliere e coccolare i suoi clienti. Il tutto con l’immancabile supervisione di Davide Ragazzo, il titolare che,tra cucina, sala interna ed area esterna, rende l’atmosfera piacevole e rilassante, come a casa.

di Melania Pulizzi

In inverno come in estate, cambia la stagione, ma non cambia la modalità di offrire ai clienti sempre il meglio: le ricette tradizionali restano le padroni indiscusse, ma rivisitate in una chiave più fresca, stuzzicando l’appetito con ottime crudiés di carne, rigorosamente provenienti dal migliore dello slowfood garfagnino, l’Antica Norcineria Bellandi di Ghivizzano, che da anni produce una carne autentica, in modo sostenibile e ad un prezzo accessibile a tutti.

E se ti dicessi che al Ristorante “Du Palle” è possibile anche gustarsi un sublime piatto di pasta fresca anche d’estate? I tordelli lucchesi non si toccano, ma per accontentare il palato di tutti, Davide ha selezionato delle interessanti proposte estive, da uno dei suoi rifornitori di fiducia made in Lucca, il Pastificio Artigianale “La Sfoglia d’Oro”, con deliziosi ripieni che richiamano gusti freschi che strizzano l’occhio alla tradizione e alla novità. E uno spaghettino aglio, olio e peperoncino? É presente anche quello! Da Davide la cucina è alla buona, senza fronzoli, ma che punta al gusto, schietto e sincero.

E da bere? Nessun problema, la piccola “cantinetta di vini”, custodita gelosamente da Davide, racchiude gli irrinunciabili vini toscani, che spaziano dalle colline lucchesi, al Chianti, a quelli della Maremma, Bolgheri e così via, tenuti in fresco e serviti per accompagnare ogni piatto per un mix unico.

Mangiare bene è una prerogativa per il Ristorante “Du Palle”, ma mai senza il convivio: quel sentimento di allegria, che racchiude il bello di ritrovarsi con la famiglia, tra gli amici; da Davide questo è possibile, a partire dal suo staff sempre disponibile all’ascolto e alla battuta. La condivisione è uno degli aspetti fondamentali che contraddistingue la loro personalità, come quello di accontentare tutti, a partire dai bambini e dai ragazzi, i più “difficili” da soddisfare, ma che si sciolgono davanti l’ottima pizza o il godurioso hamburger con patatine fritte firmato “Du Palle” al quale non dicono mai di no.

Concludo sempre con con un invito che Davide fa sempre ai suoi clienti: “La serata perfetta è andare a farsi un aperitivo in Piazza Santa Maria, ammirare le bellezze storiche e artistiche della città di Lucca, per poi farsi due passi e venire a cena al ‘Du Palle’, come andare a trovare un amico. Un programma perfetto, rilassante che fa bene un pò a tutti”. E come darli torto!

Last modified: Giugno 28, 2026