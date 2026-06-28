Santa Maria a Monte, incendio nel parcheggio di un rivenditore di ricambi auto: distrutte sette vetture

SANTA MARIA A MONTE – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 3:18 in via Francesca, nel comune di Santa Maria a Monte, per un incendio che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate all’interno dell’area di un rivenditore di ricambi auto.
All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già completamente avvolto sette veicoli. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area interessata.
Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte per gli accertamenti di competenza.
Le cause che hanno provocato il rogo sono attualmente in fase di accertamento.Last modified: Giugno 28, 2026