Written by Giugno 28, 2026 4:21 pm Santa Maria a Monte, Cronaca, Pisa

Santa Maria a Monte, incendio nel parcheggio di un rivenditore di ricambi auto: distrutte sette vetture

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SANTA MARIA A MONTE – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 3:18 in via Francesca, nel comune di Santa Maria a Monte, per un incendio che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate all’interno dell’area di un rivenditore di ricambi auto.

All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già completamente avvolto sette veicoli. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte per gli accertamenti di competenza.

Le cause che hanno provocato il rogo sono attualmente in fase di accertamento.

Last modified: Giugno 28, 2026
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