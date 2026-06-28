Euforia per il terzo successo di Mezzogiorno: le impressioni a caldo

Written by Redazione• 10:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La parte di Mezzogiorno conquista per il terzo anno consecutivo il Gioco del Ponte 2026. Al termine dei vari combattimenti abbiamo raccolto i commenti di alcuni dei capitani delle squadre di parte australe.

di Maurizio Ficeli

Maurizio Bernacchi Magistrato afferma dopo il primo successo firmato San Martino afferma: “Penso che questo successo sia un unicum, sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno voluto accettare per primi la sfida e la mia squadra ha dimostrato la sua etica.Come parte di Mezzogiorno puntiamo al 4-2 senza la finale“.

Nel secondo combattimento è stato Sant’Antonio ad opporsi al Calci, ma viene sconfitto dopo una sfida durata 23 minuti e 7 secondi e la sfide delle parti in parità.

Si va alla terza sfida dove Mezzogiorno manda in campo la squadra di San Marco che batte San Francesco, riportando sul vantaggio di 2 a 1 la parte australe dopo un estenuante combattimento durato ben 17′. Sentiamo il commento di Jonathan Rosellini, capitano di San Marco: “Combattimento non semplice, San Francesco ottima squadra, non era facile, ma noi eravamo preparati. Voglio dedicare la vittoria ai nostri ragazzi, ai nostri tifosi ed al nostro storico capitano Edo Lupi che era presente con noi, e poi al Commando. Sapevo che San Francesco era una squadra pesa ma noi siamo stati bravi a tenere. Inoltre ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato in questa passione, soprattutto nei sacrifici che hanno fatto nel momento delle mie assenze per gli allenamenti“.

Nella quarta sfida Tramontana si riporta in parita’ sul 2 a 2 con i Satiri che sconfiggono i Leoni dopo 15′ e 35 secondi.

Il quinto combattimento ha visto i Delfini battere i Mattaccini riportando in vantaggio la parte australe per 3 a 2 Questo il commento di Marco Falugi: ‘Ho un gruppo di ragazzi giovani che sono fantastici ed a loro dedico la vittoria così come alle nostre famiglie che ci sopportano e ci supportano.E’il quarto anno consecutivo che i Delfini vincono“.

Poi è la volta dei Dragoni che perdono dal San Michele e si va sul 3 a 3 rendendo necessaria la “bella” per decidere la parte vittoriosa. E nella finale Mezzogiorno vince il Gioco del Ponte per il terzo anno consecutivo.

Entusiasta il Generale di parte australe Sergio Mantuano, raggiante per questa vittoria che non sta più nella pelle per questo terzo successo consecutivo e ringrazia tutti i combattenti.

Last modified: Giugno 28, 2026