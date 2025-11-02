Marco Baroni: “Ottimo approccio, non siamo stati fortunati. Con la Juve servirà una prova straordinaria”

Written by Antonio Tognoli• 5:21 pm• Pisa SC

TORINO – Mister Marco Baroni commenta nel dopo gara il pareggio contro il Pisa all’Olimpico Grande Torino.

“La squadra ha iniziato molto bene. ha iniziato bene la partita l’ha azzannata, purtroppo non abbiamo fatto gol e ne abbiamo presi due e da lì è normale che la gara si faccia difficile. Noi però siamo stati bravi e poco fortunati”.

“Con il Pisa non è stato facile, lo avevo detto è una squadra che ti allunga e ti fa giocare male ed è molto fisica”.

“Sull’espulsione non ho imprecato ho solo detto all’arbitro che c’era fallo da rigore. L’espulsione l’ho trovata eccessiva. Ero convinto che Semper avesse toccato il nostro giocatore. Però andiamo avanti”.

“Con la Juve purtroppo non ci sarò, aspettiamo da tanto quella gara, martedì apriremo all’allenamento al nostro popolo, con la Juve non basterà una prova ordinaria, dovremo fare qualcosa di straordinario”

