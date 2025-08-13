Tirrenia, sabato 16 agosto torna “Shopping sotto le stelle” in piazza dei Fiori

Written by admin• 11:11 am• Tirrenia, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA – Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione di luglio, sabato 16 agosto torna a Tirrenia “Shopping sotto le stelle”, il mercato serale organizzato da Confesercenti Pisa e Anva, che in Piazza dei Fiori proporrà ancora una volta la sua nuova disposizione espositiva.

“L’edizione di luglio è stata un vero successo – afferma con soddisfazione il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli – e ha confermato la bontà della nostra idea: portare sul litorale un’iniziativa di qualità che offra un motivo in più per scegliere Tirrenia, non solo per il mare ma anche per lo shopping. Grazie ai nostri soci e agli operatori che hanno partecipato, proponendo settori merceologici diversi e spazi più ampi, abbiamo messo in pratica la nostra politica associativa: valorizzare sempre di più il settore dell’ambulantato. Crediamo di essere sulla strada giusta e contiamo ancora una volta sull’apprezzamento del pubblico”.

Anva è già pronta per l’appuntamento del 16 agosto, ma guarda anche ai prossimi mesi. “Dopo Tirrenia – continua Sbrolli – ci concentreremo sulle iniziative autunnali, a partire dalla festa regionale del nostro sindacato, che per la prima volta si svolgerà a Pisa. Sarà un mercato con il meglio degli ambulanti toscani e proporremo all’amministrazione comunale due possibili sedi per un evento che darà lustro a tutto il settore, come richiesto anche da Palazzo Gambacorti. Inoltre, in programma ci sono anche due appuntamenti a Marina di Pisa”.

