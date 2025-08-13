Bruni (PD): Allarme microalga: limitazioni in spiaggia a Marina di Pisa

Written by admin• 11:31 am• Marina di Pisa, Pisa, Politica

MARINA DI PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Comunale Enrico Bruni (PD).

“In questi giorni, l’ARPAT ha registrato nel tratto di mare di Marina di Pisa Sud una concentrazione della microalga Ostreopsis ovata oltre i limiti di sicurezza.

Il Comune ha quindi emanato un’ordinanza che invita a limitare la balneazione e la permanenza in spiaggia, per prevenire possibili disturbi respiratori, irritazioni e altri sintomi temporanei. Non è la prima volta che questa microalga tropicale compare sulle nostre coste, ma un’espansione così intensa e anticipata non è casuale. L’acqua calda e quasi ferma, unita all’abbondante soleggiamento, crea condizioni ideali per la sua proliferazione: fenomeni che in passato erano rari e di breve durata, ma che oggi – complice l’aumento delle ondate di calore marine – tendono a ripetersi con regolarità ogni estate. Le temperature eccezionalmente alte del mare, le notti tropicali e il caldo soffocante che viviamo in questi giorni sono manifestazioni dirette del cambiamento climatico, che colpisce non solo la terraferma ma anche gli ecosistemi marini.

Quando l’equilibrio del mare si altera, fenomeni come questo diventano segnali d’allarme, ricordandoci quanto la nostra salute sia legata a quella dell’ambiente. Preoccuparsi non basta: il riscaldamento globale non è un problema remoto o astratto, ma una realtà che sta già trasformando le nostre estati, le nostre coste e persino l’aria che respiriamo in riva al mare“, conclude la nota stampa.

Last modified: Agosto 13, 2025