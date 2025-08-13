Trapani (PD): “La destra in piazza contro se stessa: promesse in campagna elettorale, fallimenti al governo”

Written by admin• 11:06 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Capogruppo PD in Consiglio Comunale, Matteo Trapani.

“A Pisa lo sappiamo bene: la destra è imbattibile nei proclami elettorali, ma fallisce clamorosamente quando deve governare. L’ultimo episodio arriva da Ponsacco, dove esponenti di Fratelli d’Italia – come denunciato anche dal PD locale – con in testa Petrucci, da poco vicepresidente del Consiglio regionale, hanno organizzato un presidio per lamentare problemi di sicurezza… nel Comune che loro stessi amministrano. E non è un caso isolato: pochi mesi fa, lo stesso Petrucci guidava un presidio alla stazione di Pisa per denunciare l’insicurezza in città, “dimenticando” che Pisa è governata da un sindaco e una giunta di centrodestra da sette anni. Un copione che sfiora il ridicolo e che anticipa bene come vorrebbero amministrare la Toscana. La realtà è che la destra usa le piazze per coprire i propri fallimenti. A Rospicciano, pochi giorni fa, degrado e rifiuti abbandonati; a Santa Croce sull’Arno – amministrazione di centrodestra – si litiga con Ponsacco per i trasferimenti, mentre cresce l’allarme furti. Come hanno denunciato la Capogruppo Bucci e il gruppo consiliare, l’amministrazione è immobile di fronte a emergenze economiche, problemi di sicurezza, rifiuti e decoro, e incapace di gestire persino le questioni più banali. E ciò che oggi lamenta Santa Croce era già successo anni fa, quando la sindaca Brogi, con senso di responsabilità, affrontò un’emergenza complessa creata da altri, senza essere stata nemmeno informata, cercando soluzioni concrete invece di scaricare colpe. A Ponsacco, Santa Croce e Pisa la storia è sempre la stessa: promesse roboanti, zero risposte reali. Chi governa non può fare il finto oppositore in piazza: deve assumersi le proprie responsabilità. E la destra, su sicurezza, ordine pubblico, politiche sociali e gestione amministrativa, ha già dimostrato di non essere in grado di portare risultati concreti nella nostra provincia“, conclude il comunicato.

