Tifosi pisani sostengono la squadra fino alla fine ma il derby è viola

Written by admin• 9:09 pm• Pisa SC

FIRENZE – Solo 300 i tifosi del Pisa presenti a Firenze, in quanto anche il settore ospiti da tempo è soggetto, come tutto lo stadio, a limitazioni a causa di lavori di ristrutturazione.

di Maurizio Ficeli

Poi il fatto che era obbligatoria la fidelity card ha fatto sì che I gruppi della Nord disertassero anche questa gara, dove erano appunto presenti solo i tifosi tesserati Grande ovazione con tanto di sventolio di bandiere all’entrata in campo dei giocatori nerazzurri per il riscaldamento pre-gara. Iniziano le ostilità ed i tifosi nerazzurri cantano “Siamo qui perché devi vincere!!”. Bella anche la coreografia iniziale del tifo viola, a cui i pisani replicano con il coro” Conquista la vittoria, conquistarla per noi!! “. Anche i fiorentini, degni compari dei loro amici scaligeri, seppur in assenza degli ultras nerazzurri hanno sfoderato cori offensivi verso Pisa. Di solito in assenza della controparte ultras si evita di insultare, ma la lealtà non è da tutti, evidentemente. ù

Il tifo nerazzurro va avanti :”Io che amo solo te il mio Pisa Sporting Club.” Ma al 12’la Fiorentina va in vantaggio con Kean e per i nerazzurri la strada si fa subito in salita,ma il tifo nerazzurro non si arrende e continua a sostenere i propri beniamini, ma purtroppo il Pisa non riesce a raddrizzarla ed ai nostri tifosi tocca subire gli sberleffi dei tifosi viola. Ormai ci siamo abituati ed è molto triste per chi ha a cuore i colori nerazzurri!!

Last modified: Febbraio 23, 2026