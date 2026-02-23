Paolo Vanoli: “Vittoria importantissima. Adesso vedo una luce diversa”

Written by admin• 9:08 pm• Pisa SC

FIRENZE – Paolo Vanoli, mister della Fiorentina, a commentato nel dopo gara del Franchi, la vittoria della sua squadra sul Pisa

di Maurizio Ficeli

“Vittoria importantissima, era un derby difficile, che dedichiamo ad i nostri tifosi che se lo meritano. Siamo stati bravi nel primo tempo, nella ripresa il Pisa ha cambiato modulo è passato al 3-5-2 e abbiamo sofferto. Una sofferenza che ci portiamo dietro per tutta la stagione“.

“Penso che la difficoltà più grossa di questi ragazzi è stata cambiare l’obiettivo. Questa squadra è stata costruita per giocare a calcio. Adesso vedo una luce diversa, l’avevo detto qualche tempo fa e lo dico anche stasera. Siamo una squadra, l’abbiamo visto in Conference giovedì e stasera lo abbiamo confermato“

