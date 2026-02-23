Written by Febbraio 23, 2026 9:08 pm Pisa SC

Paolo Vanoli: “Vittoria importantissima. Adesso vedo una luce diversa”

HomePisa SCPaolo Vanoli: “Vittoria importantissima. Adesso vedo una luce diversa”

FIRENZEPaolo Vanoli, mister della Fiorentina, a commentato nel dopo gara del Franchi, la vittoria della sua squadra sul Pisa

di Maurizio Ficeli

Vittoria importantissima, era un derby difficile, che dedichiamo ad i nostri tifosi che se lo meritano. Siamo stati bravi nel primo tempo, nella ripresa il Pisa ha cambiato modulo è passato al 3-5-2 e abbiamo sofferto. Una sofferenza che ci portiamo dietro per tutta la stagione“.

Penso che la difficoltà più grossa di questi ragazzi è stata cambiare l’obiettivo. Questa squadra è stata costruita per giocare a calcio. Adesso vedo una luce diversa, l’avevo detto qualche tempo fa e lo dico anche stasera. Siamo una squadra, l’abbiamo visto in Conference giovedì e stasera lo abbiamo confermato

Last modified: Febbraio 23, 2026
Previous Story
Fiorentina – Pisa 1-0. Un gol di Kean decide il derby dell’Arno
Next Story
Tifosi pisani sostengono la squadra fino alla fine ma il derby è viola

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti