Tifo pisano si fa valere nella bolgia del “Manuzzi”

PISA – Trasferta a ranghi ridotti, quella dei tifosi nerazzurri in quel di Cesena: solo 234 i biglietti acquistati dai supporters provenienti dalla città della Torre Pendente e solo due pulmann al seguito ,quelli del Centro Coordinamento di Liana Bandini e del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, insieme ad un codazzo di auto e minivan.

di Maurizio Ficeli

L’obbligo della fidelity card obbligatoria ha fatto sì che i gruppi della Nord disertassero questa importante trasferta, anche se coloro che erano presenti si sono fatti sentire. In bella mostra di sé gli striscioni del gruppo San Romano di Sergio Fasano, di Ponsacco, il gruppo dei Pisani al Nord capeggiati dal mitico Frank Fasulo, il “Popolone” , il tutto contornato dallo sventolio del bandierone del Club Autonomo. Comunque, quando la squadra di Inzaghi ha fatto il suo ingresso in campo per il riscaldamento, si è sentito un poderoso “Pisa, Pisa!!” di incoraggiamento!! Iniziano le ostilità, ma i nostri tifosi non si fanno affatto intimorire da un ambiente alquanto infuocato, anche se da parte cesenate non è volata alcun coro offensivo, in quanto era assente il gruppo ultras avversario. La gara si fa abbastanza vibrante ma si mantiene sul pari, ma al 33′ il Pisa va in vantaggio con Touré e il tifo pisano esplode “Ale, Pisa alé, segna un altro gol, conquista la vittoria, conquistala per noi..!!”.

Poi nella fase di recupero il Cesena va in rete ma l’arbitro annulla per un fuorigioco, con gran sollievo dei tifosi nerazzurri. Quindi si va al riposo con il Pisa in vantaggio. Inizia la ripresa e Tourè subisce un brutto fallo e l’ambiente si riscalda con i tifosi romagnoli che contestano l’arbitro Maresca. Mentre i tifosi nerazzurri riprendono l’incitamento al grido “Pisa, Pisa!!” approfittando anche dei momenti di stanca del tifo di casa. Ma al 79′ La Gumina infrange il sogno del Pisa di portare a casa la vittoria. Peccato!! I nerazzurri si portano ancora in attacco, ma la gara termina in pari. Squadra applaudita a fine gara, con i giocatori a ringraziare i tifosi!! Ed ora sotto con la Juve Stabia sabato prossimo.

