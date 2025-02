Idrissa Tourè: “Pareggio amaro, dobbiamo subito riscattarci”

Written by Antonio Tognoli• 8:29 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Cesena – Pisa ha parlato Idrissa Tourè colui che al 33’ del primo tempo aveva sbloccato il risultato.

”Purtroppo siamo dispiaciuti per il pareggio di oggi. La nostra forza è sempre stato il pressing alto agli avversari. Oggi non capisco perché la squadra si sia fermata. Loro sono stati bravi a trovare il pareggio, ma noi abbiamo sbagliato. Adesso però con la testa alta dobbiamo pensare alla Juve Stabia. Nulla è perduto abbiamo sempre quattro punti di vantaggio sulla terza in classifica e dobbiamo pensare subito alla prossima gara dove dobbiamo dare una gioia ai nostri tifosi. Il gol? Sono contento a metà perché non abbiamo vinto. Non riesco a gioire perché questo pareggio davvero lascia tanto amaro in bocca a tutti. Dobbiamo subito riscattarci”.

