Written by Settembre 17, 2026 12:26 pm Castelfranco di Sotto

Scuola e inclusione, Sinistra Italiana replica a Mini: “Parole gravi e delegittimanti”

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CASTELFRANCO DI SOTTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sinistra Italiana, Federazione di Pisa.

«Le parole di Fabio Mini sono gravi e trasformano la scuola in un terreno di scontro ideologico». Così Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Pisa, interviene dopo le dichiarazioni del sindaco di Castelfranco di Sotto e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sulla visita del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Simonetti all’Istituto comprensivo Da Vinci.

«Definire “sinistroide” una riflessione sull’intercultura e sull’inclusione – afferma Piu – è un linguaggio aggressivo e delegittimante, che trascina il confronto istituzionale sul terreno della propaganda. Da un sindaco ci si aspetta altro».

Secondo la segretaria, nessuno vuole cancellare la lingua o la cultura italiana: «Nelle nostre scuole studiano insieme bambini e ragazzi con storie familiari, cognomi, lingue e origini differenti. Moltissimi sono nati qui. Questa non è un’ideologia: è l’Italia di oggi».

Piu critica anche l’espressione “a casa mia” utilizzata da Mini: «Questa non è casa sua, è casa nostra. La Repubblica non distribuisce patenti di appartenenza in base al cognome. Conoscere una cultura diversa non rende nessuno meno italiano».

«Si può discutere di come insegnare meglio l’italiano, degli strumenti da fornire alle scuole e di come affrontare le disuguaglianze – conclude – ma la scuola pubblica deve considerare ogni bambino parte della comunità. A Simonetti, ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il nostro sostegno».

Last modified: Settembre 17, 2026
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