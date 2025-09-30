Gello, illuminazione pubblica: FiberCop danneggia la linea in vari punti e lascia mezzo paese al buio

Written by admin• 5:17 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Sono in corso gli interventi di ripristino dopo le sollecitazioni dell’amministrazione

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale informa che nella frazione di Gello, nel corso dei lavori di istallazione della fibra da parte di FiberCop, è stata danneggiata la linea della pubblica illuminazione in vari punti, gli interventi di ripristino sono in corso ma la situazione è più complicata di quella riscontrata nella fase iniziale.

“Siamo consapevoli del disagio che i residenti stanno vivendo – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici, Fabiana Coli –. Ci siamo attivati subito nei confronti di FiberCop per il ripristino dei danni fatti alla rete della illuminazione pubblica chiedendo di procedere con la massima urgenza, purtroppo dobbiamo riscontrare che tale sollecitazione non è stata accolta dall’azienda che ha ricevuto diversi solleciti prima di intervenire.”

“A seguito delle segnalazioni di guasto erano stati individuati tre punti di rottura, ma, iniziati i lavori e riparati questi punti, sono stati riscontrati altri cinque danneggiamenti che hanno prolungato sensibilmente i tempi di ripristino. I lavori sono in corso e sono monitorati costantemente dai nostri uffici.”

Last modified: Settembre 30, 2025