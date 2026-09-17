Dragon Boat, sull’Arno il campionato nazionale dei dipendenti universitari

PISA – Venerdì 18 e sabato 19 settembre Pisa ospita la XIV edizione del Campionato nazionale di Dragon Boat riservato ai dipendenti universitari.
Diciotto equipaggi, in rappresentanza di 15 atenei italiani, si sfideranno nelle acque dell’Arno, allo Scalo dei Renaioli, lungo un percorso di 250 metri. Le gare si svolgeranno in entrambe le giornate dalle 8.30 alle 16.00.
Tra le università partecipanti figurano Pisa, Firenze, Bologna, Cagliari, Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Palermo, Pavia, Roma Tre, Trento, Venezia, Varese e Ancona.
Il campionato è inserito nel programma della Notte Bianca dello Sport e sostiene la candidatura di Pisa a Città Europea dello Sport 2028.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 17, 2026