Rioda Forego racconta Pisa in “Bandiere”: il videoclip girato dentro l’Arena Garibaldi

Written by Redazione• 12:27 pm• Pisa SC, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Pisa non è soltanto uno sfondo: è un luogo da cui partire, a cui tornare e che continua a definire chi lo racconta. È da questa idea che nasce “Bandiere“, il nuovo singolo di Rioda, una traccia che unisce energia, nostalgia e senso di appartenenza.

di Antonio Tognoli

Il brano utilizza immagini fortemente riconoscibili per chi vive la città: balconi, piazze, amici, curve, strade percorse ogni giorno, ma non parla esclusivamente di calcio. Il tifo diventa piuttosto una metafora: quella di un legame profondo con le proprie origini, con le persone che ci sono state prima di tutto e con un’identità che resiste al tempo, ai cambiamenti e alla voglia di andare oltre.

In “Bandiere”, Rioda (pisano doc) cresciuto in Curva Nord alterna ricordi di adolescenza, ambizione e gratitudine. C’è il passato vissuto con poco in tasca e molto tempo da condividere, ma anche lo sguardo rivolto al futuro di chi prova a costruirsi un percorso senza rinnegare ciò da cui arriva. Il ritornello richiama il linguaggio della curva, ma la canzone parla a chiunque abbia un posto, una compagnia o una storia a cui sentirsi indissolubilmente legato.

Ad amplificare il messaggio del singolo sarà il videoclip, girato all’interno della Cetilar Arena pochi giorni fa, lo stadio del Pisa Sporting Club. Le immagini del video porteranno il brano dentro uno spazio carico di significato per la città, rendendo visivo il rapporto tra comunità, memoria e appartenenza che attraversa ogni strofa.

“Bandiere”, disponibile anche sulla piattaforma Spotify, rappresenta il primo capitolo del nuovo progetto di Rioda, presto in arrivo. Un percorso che prende forma dalla città, dalle relazioni e dai luoghi che hanno contribuito a costruire l’identità dell’artista, per poi aprirsi a un racconto più ampio

Last modified: Settembre 17, 2026