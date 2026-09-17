La Scuola di Radiodiagnostica dell’Università di Pisa celebra 35 anni

Written by Redazione• 11:32 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di Pisa, diretta dal professor Emanuele Neri, festeggia i suoi 35 anni con un incontro in programma sabato 19 settembre, dalle 9.00, nell’Aula Magna del Polo Fibonacci.

La giornata, alla quale parteciperanno specializzandi ed ex allievi, si aprirà con i saluti istituzionali del ministro della Salute Orazio Schillaci. Seguiranno tre interventi dedicati alla formazione e alle nuove frontiere della radiologia.

Emanuele Neri farà il punto sulla formazione specialistica in Italia e in Europa; Riccardo Lencioni, presidente del corso di laurea in Medicina e chirurgia, approfondirà il ruolo della radiologia nella preparazione degli studenti; Mariano Scaglione, docente dell’Università di Sassari, presenterà le nuove tecnologie di Tac a conteggio di fotoni.

A chiudere i lavori sarà una tavola rotonda con gli specializzandi, dedicata alla rete formativa, alle esperienze all’estero e ai dottorati di ricerca.

«Una formazione specialistica di alta qualità – sottolinea Neri – può essere garantita soltanto unendo eccellenza nell’assistenza, nella ricerca e nella didattica e aprendosi a un panorama internazionale». La rete della Scuola pisana comprende l’Area vasta nord-ovest, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e l’Asl della Spezia.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Università di Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO UNIPI.

Last modified: Settembre 17, 2026