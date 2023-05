Terzo settore, avviso pubblico per il supporto alla polizia municipale di Cascina

Scritto da admin• 6:46 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – Il Comune di Cascina ha lanciato un avviso pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore al fine di realizzare forme di collaborazione in supporto alla polizia municipale di Cascina ed alle forze dell’ordine per viabilità e presidio durante le manifestazioni culturali, sportive, fiere, processioni e durante l’ingresso/uscita degli alunni presso alcune scuole del territorio.

L’amministrazione comunale intende dunque individuare un soggetto del terzo settore, in forma singola o riunita (o che intende riunirsi), per avvalersi di collaborazione che operi in supporto alla polizia municipale ed alle forze dell’ordine. L’attività di supporto e collaborazione deve intendersi in maniera non sostitutiva rispetto ai compiti ed alle competenze riconosciute in capo alla stessa polizia municipale. All’ente/associazione prescelta verrà affidato il servizio per tre anni.

Al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/terzo-settore-avviso-pubblico-per-il-supporto-alla-polizia-municipale tutte le info e le modalità di presentazione della domanda.

Last modified: Maggio 31, 2023