Iniziano i lavori di asfaltatura a Gello, San Martino e Arena Metato

Scritto da admin• 6:30 am• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano informa che si procederà a nuove asfaltature a Gello, San Martino e Arena Metato.

Cambierà dunque la viabilità da mercoledì 31 maggio fino a sabato 10 giugno dalle ore 8 alle ore 18 in Via Dini frazione di Gello, in Via Lenin frazione di San Martino Ulmiano dal civico 128B al 137 e Via Brunelleschi frazione di Arena Metato per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione degli interventi, si terrà inoltre l’istituzione:

– del divieto di sosta con rimozione coatta in via Lenin, frazione San Martino Ulmiano su ambo i lati del tratto compreso fra il civico n. 128/b e il civico n. 137, e in via Dini nel tratto corrispondente al civico n.35 e prospiciente allo stesso nella frazione di Gello e sull’intero tratto della via Brunelleschi, nella frazione di Arena Metato;

– del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, per restringimento della carreggiata, comunque gestito in base alla vigente regolamentazione della circolazione stradale nonchè in base alle esigenze di volta in volta riscontrate sui tratti delle suddette vie interessati dai lavori;

Last modified: Maggio 31, 2023