Tentativo di furto al Pesenti di Cascina finalizzato anche ad occupazione dell’Istituto 

Migliaia di euro di danni: sopralluogo di Angori e Bibolotti

CASCINA – Sopralluogo del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e della Consigliera Provinciale all’Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti al Pesenti di Cascina che nella notte ha subito un tentativo di furto messo a punto da alcuni minorenni, identificati dalle forze dell’ordine, che avevano anche l’obiettivo ultimo di occupare l’Istituto scolastico.

“L’allarme scattato nei locali scolastici ha messo subito in azione, oltre alle forze dell’ordine prontamente intervenute, anche il personale scolastico che fin dalle prime ore di mercoledì 4 febbraio si è adoperato per rendere nuovamente frubili i locali già da domani giovedì 5“, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Un nuovo gesto da condannare apertamente senza se e senza ma, anche perché alcuni dei ragazzi che si sono introdotti abusivamente nel plesso hanno rischiato di ferirsi seriamente viste le tracce di sangue rinvenute sui banchi in seguito alla rottura di alcuni vetri delle finestre“.

I responsabili, come detto, sono stati identificati grazie all’impianto di videosorveglianza, ed essendo minorenni sono state contattate prontamente le famiglie che saranno chiamate a pagare i danni provocati. “Microscopi dei laboratori buttati a terra, porte divelte, vetri spaccati: beni comuni messi a soqquadro, con una relativa sospensione dell’attività didattica e una conta provvisoria di danni che si aggira al momento su alcune migliaia di euro. In fondo, resta la solita domanda del perché i ragazzi vogliano distruggere i beni della quotidianità di ciascuno, piuttosto che esercitare forme di manifestazione lecita con una logica di dialogo costruttivo. Un ringraziamento anche ai nostri uffici provinciali, come sempre intervenuti subito per ripristinare la situazione“, conclude la Consigliera Bibolotti.

