Bonus mamma e bebè: a oltre 200 famiglie un contributo di 591 euro. Assessore Bonanno: “Aiuto concreto per i neogenitori”

PISA – Attualità

PISA – È online l’elenco provvisorio dei beneficiari del “Bonus Mamma e Bebè 2025“, il contributo una tantum istituito dal Comune di Pisa per sostenere i neo-genitori nelle spese di prima necessità legate alla nascita e alla maternità. Il documento è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-mamma-e-bebe-2025.

Per questa misura l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 120mila euro, destinati ai residenti con un ISEE non superiore a 25.000 euro e un figlio nato nel corso dell’anno solare 2025.

Su un totale di 208 domande presentate, ne sono state accolte 201, mentre 7 sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti. L’intervento raggiungerà complessivamente 203 bambini, includendo due casi di parti gemellari. Ciascun beneficiario riceverà un contributo di 591,13 euro, cifra che viene raddoppiata in presenza di gemelli.

“La nascita di un figlio – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie, Giovanna Bonanno – rappresenta una gioia immensa, ma anche un impegno economico rilevante per ogni famiglia. Con il ‘Bonus Mamma e Bebè’ vogliamo offrire un sostegno concreto proprio nel momento della prima infanzia, aiutando i genitori ad affrontare le spese necessarie per la maternità. Per rispondere con efficacia alle richieste dei cittadini, abbiamo scelto di incrementare lo stanziamento iniziale, portandolo da 105mila a 120mila euro. Questo sforzo aggiuntivo di 15mila euro ci ha permesso di garantire il contributo a 201 nuclei familiari per un totale di 203 bambini. È un impegno che portiamo avanti con costanza: dal 2023 a oggi abbiamo investito su questa misura complessivamente oltre 330mila euro, riuscendo a sostenere ben 555 piccoli nuovi residenti del nostro territorio. Numeri che confermano l’attenzione prioritaria di questa Amministrazione verso le politiche per la famiglia e la natalità.”

