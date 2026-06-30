TEDxPisa torna il 25 ottobre con “Roots–Routes”: radici che resistono, rotte che liberano

Written by Redazione• 3:34 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – TEDxPisa torna per la sua sesta edizione con una nuova giornata dedicata alle idee, al confronto e alla contaminazione tra discipline. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre 2026 al Pala Todisco di San Giuliano Terme, in via di Palazzetto 11.

L’evento, indipendente su licenza TED, è organizzato interamente da giovani volontari e volontarie e si inserisce nel solco della missione internazionale di TED: diffondere “idee che meritano di essere condivise” attraverso brevi talk capaci di informare, emozionare e stimolare il dibattito.

Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha registrato il tutto esaurito con circa 500 partecipanti e oltre tre ore di interventi, TEDxPisa torna a puntare sulla forza delle idee e sul valore della condivisione.

Il tema scelto per il 2026 è “Roots–Routes: radici che resistono, rotte che liberano”, un invito a riflettere sul rapporto tra ciò che ci forma e ciò che scegliamo di diventare. Saranno sette gli speech in programma, con nove speaker provenienti da tutta Italia, chiamati ad affrontare temi che spaziano dall’educazione sessuo-affettiva alla remigrazione. I nomi saranno annunciati nelle prossime settimane sui canali social ufficiali di TEDxPisa.

Tra i valori centrali dell’iniziativa c’è l’inclusione. La comunicazione dell’evento adotta un linguaggio ampio, la location è priva di barriere architettoniche e saranno disponibili bagni genderless. Sarà inoltre allestita una Stanza Tranquilla, uno spazio di decompressione pensato per chi desidera ritrovare calma e comfort, dotato di stim toys, maschere visive, mascherine sanitarie e tappi antirumore.

TEDxPisa è realizzato grazie al contributo di Scuola Normale Superiore, Contamination Lab Pisa, CNA Pisa, Polo Tecnologico di Navacchio, Vianova e Studio EmmeEmme.

Last modified: Giugno 30, 2026